Messe Die Immozionale Thurgau «steht unter einem guten Stern» und die Bauwirtschaft sieht auch positiv in die Zukunft Die neunte Ausgabe der Immobilien- und Baumesse im Kreuzlinger Dreispitz ist am Freitagnachmittag gestartet. Star-Ökonom und Taskforce-Vize Jan-Egbert Sturm sprach am Eröffnungsevent.

Tobias Hilpert vom Messepartner TKB, Messeleiterin Renate Giger und Gastreferent Jan-Egbert Sturm in der Sonderausstellung «Gebäude erneuern – Energiekosten halbieren». Bild: Tobias Garcia

«Die Immozionale steht unter einem guten Stern.» Messeleitern Renate Giger gab an der Eröffnungsfeier am Freitagnachmittag ihrer Freude Ausdruck, dass die Ausstellung wieder «ganz normal» durchgeführt werden kann, da die Massnahmen gerade rechtzeitig aufgehoben wurden. «Glück, Mut und Hartnäckigkeit», hätten die Immozionale durch die Pandemie begleitet. Man sei wohl die einzige Messe, die 2020 kurz vor dem Lockdown noch stattfinden konnte und nun 2022 gleich kurz nach Ende der Massnahmen. Sie dankte der Messepartnerin TKB, sowie den Patronatsgebern und Ausstellern für das Vertrauen. 40 an der Zahl werden noch bis Sonntag ihr «reiches Spektrum an innovativen Angeboten und Dienstleistungen» im Dreispitz präsentieren.

15 Bilder 15 Bilder Bilder von der Immozionale Thurgau 2022. Tobias Garcia

Als Gastredner der Eröffnungsfeier konnte man Jan-Egbert Sturm gewinnen. Er ist Direktor der Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich und Vizepräsident der nationalen Covid-Taskforce. Er zeigte in seinem Referat auf, wie rasch sich die Wirtschaft nach dem Schock der Pandemie wieder erholt hat. «Weltweit betrachtet etwa dreimal schneller als nach der Finanzkrise von 2008.» Fürs Inland zeige sich ein ähnliches Muster. Man habe hierzulande für die Wirtschaft Hilfspakete geschnürt. «Und das in einem Tempo, wo andere nur staunen konnten.» Jedoch habe die Schweiz die zweite Welle schlechter gemeistert. Sturm zeichnete auch ein positives Zukunftsbild. «Eigentlich sind wir gut unterwegs, die Industrie boomt sogar». Einzig Lieferengpässe und Fachkräftemangel machten gewissen Branchen zu schaffen.

Tobias Hilpert vom «stolzen Messepartner» TKB schloss den Eröffnungsevent. Er verwies auf den attraktiven Thurgauer Eigenheimmarkt. Die Zeiten des Einfamilienhausbaus seien langsam vorbei, «Secondhand» sei angesagt. Von daher passt das Motto der diesjährigen Immozionale sehr gut: «Gebäude erneuern – Energiekosten halbieren». Und die Thurgauer Kantonalbank habe sich ebenfalls das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.