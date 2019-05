Meine Jugend in Konstanz: Geliebte Sündenstadt Für TZ-Redaktorin Martina Eggenberger war früher jeder Ausflug über die Grenze ein kleines Abenteuer. Gerade weil die Stadt zu der Zeit verrufen, dreckig und frei von Einkaufstouristen war. Martina Eggenberger Lenz

Die Globetrotter-Bar: Hier hat so mancher Jugendlicher aus der Region Kreuzlingen seinen ersten Vollrausch erlebt. (Bild: Donato Caspari)

Wir schreiben die frühen 90er-Jahre, ich war ein Teenager und ein freier Nachmittag mit zwanzig Mark in der Tasche bedeutete damals das pure Glück. Mit meiner besten Freundin im Schlepptau und der ID im Sack überquerte ich jeweils in Kreuzlingen die Grenze und betrat nicht ein anderes Land, sondern eine andere Welt. Konstanz, das war die Stadt hinter dem Maschendrahtzaun.

Meine Eltern liessen mir zum Glück die Leine lang. Nicht wenige meiner Kollegen hatten zu der Zeit allerdings Konstanz-Verbot. Zu schlecht war das Image der Sündenstadt. In Konstanz gab es schliesslich alles, was das Herz eines Pubertierenden begehrte: Bars, Clubs und Nachtlokale, Imbissstände, Kinos und sogar ein richtiges Warenhaus. Die Fastfood-Kette mit dem goldenen M war hier, Jahre bevor in der Ostschweiz der erste Burger-Laden aufmachte. Gleiches gilt für die Kebapstände oder den Hanfshop.

Die Konstanzer kamen in unsere Migros

In den Gassen der Fussgängerzone unterhielten sich brotlose Musiker mit alkoholisierten Pennern. Und in Konstanz gab es Deutsche, keine Schweizer. Auch keine Einkaufstouristen. Das Angebot, mit dem Konstanz damals aufwarten konnte, war aus Schweizer Sicht maximal zweit-, eher drittklassig: billiges Kaufhaus statt edler Boutiquen, einfache Kneipen statt hipper In-Lokale. Die Lebensmittelgeschäfte waren so unattraktiv, dass die Konstanzer, die es sich leisten konnten, in unserer Migros einkauften, der «Schwaben-Migros» an der Konstanzerstrasse, 50 Meter nach der Grenze.