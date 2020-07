Mehr sichere Plätze für psychisch kranke Straftäter in Münsterlingen Um die steigende Nachfrage zu decken, soll die Psychiatrische Klinik Münsterlingen abermals ausgebaut werden.

So soll die Südfassade des neuen Zwischentrakts nach dem Ausbau aussehen. (Bild: PD)

(red) Die schrittweise Erneuerung und Modernisierung der Infrastruktur der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen geht weiter, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst. Nach der Gesamterneuerung des Hauses K, dem Abschluss der Gesamt-Renovation des Hauses U und dem geplanten Neubau des Hauses T wird nun die Gesamtsanierung des Hauses J an die Hand genommen. Das Baugesuch für die umfassende Innen-Renovation und für den Bau eines Verbindungstraktes zwischen den Häusern C und J wurde in den vergangenen Tagen eingereicht.

Eine dritte Forensik-Station soll 2022 eröffnet werden

Im Haus J, wo in der Vergangenheit eine Psychotherapiestation und eine Akutstation untergebracht waren, soll Anfang 2022 eine dritte Forensik-Station eröffnet werden. Seit der Eröffnung der spezialisierten Forensik-Station C 2 im Jahre 2012 hat sich die Psychiatrische Klinik Münsterlingen zu einem forensischen Kompetenzzentrum weiterentwickelt. Psychisch kranke Straftäterinnen und Straftäter werden von einem multiprofessionellen Team im Sinne des umfassenden progressiven Massnahmevollzugs behandelt und betreut.

Die Nachfrage nach solchen Plätzen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das Angebot ist schweizweit immer noch zu knapp, deshalb wurden die zwölf im Jahr 2012 eröffneten Plätze drei Jahre später auf 27 und nun für 2022 mit dem Haus J auf 48 ausgebaut.

Verbindungstrakt zwischen Haus C und Haus J

Der Neubau des Verbindungstraktes zwischen den Häusern C und J erlaubt es, im Untergeschoss eine Loge mit gesichertem Zugang für beide Häuser zu schaffen, die beiden Gebäude durch einen gesicherten Korridor zu verbinden und schliesslich im Erdgeschoss Besprechungsräume für ambulante Abklärungen und Therapien zu bauen.

Die Nordfassade. (Bild: PD)

Auch wenn der Sicherheitsstandard mit diesem neuen Bauprojekt nochmals etwas erhöht wird, werden in der forensischen Abteilung ausschliesslich Personen aufgenommen, deren Unterbringung einen mittleren Sicherheitsstandard erfordert. Dies bedeutet, dass von einer allfälligen Flucht dieser Personen keine akute Gefährdung ausgeht. Das Know-how im Fachbereich Forensik wird inzwischen von verschiedenen Kooperationspartnern in der Ostschweiz zur Verfügung gestellt: so beispielsweise vom Massnahmezentrum Kalchrain, vom Gefängnis Frauenfeld oder vom Empfangs- und Verfahrenszentrum in Kreuzlingen.

Ein Drittel Subventionen für 8-Millionen-Investition

Für das aktuelle Bauprojekt, welches Gesamtinvestitionen von rund acht Millionen Franken auslöst, sind beim Bundesamt für Justiz Subventionen von rund einem Drittel beantragt. Ebenso unterstützt wird das Projekt vom Ostschweizer Strafvollzugskonkordat. Bauherrin ist die Thurmed Immobilien AG, welche das Gebäude der Spital Thurgau Psychiatrie vermietet.