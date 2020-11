Mehr Respekt für den Wald und die Wildsauenhütte: Bürgergemeinde Kreuzlingen zieht die Schraube an Reklamationen über einzelne Mieter der beliebten Kreuzlinger Waldhütte will die Besitzerin ernst nehmen.

Mit Abstand: Förster Tobias Fischer und Pro Forst Präsident Ruedi Wolfender engagieren sich für den Kreuzlinger Wald. (Bild: PD)

(red) Es sei dies in diesem Jahr eine normale Jahresversammlung in aussergewöhnlichen Zeiten. So begrüsste Präsidentin Cornelia Zecchinel die Mitglieder zur Jahresversammlung der Bürgergemeinde Kreuzlingen. Alle Geschäfte sind einstimmig angenommen worden. Der Jahresbericht zeigt zwei Schwerpunkte auf: Die Nachfolge für den ehemaligen Hüttenwart Bruno Lang und die Vielfalt im Kreuzlinger Wald.

Cornelia Zecchinel

Kreuzlinger Bürgerpräsidentin (Bild: PD)

Verwaltungsrätin Annett Neuweiler-Böhmer und Peter Neuweiler teilen sich neu die Aufgabe der Vermietung. Die Wildsauenhütte ist ein idyllischer Ort. Bei der Vermietung der Wildsauenhütte kam es aber zu einzelnen Reklamationen in Bezug auf Lärm und Autoverkehr. Das nehme die Bürgergemeinde ernst.

Es werden nur Mieter angenommen, die den Wald respektieren und die sich an die strikten Regeln halten.

Der grosse Teil der Mieter verhält sich vorbildlich. Das darf auch gesagt sein.

Der Kreuzlinger Bürgerwald zeige eine beeindruckende Vielfalt. Das war vom Präsidenten der Pro Forst, Ruedi Wolfender und von Förster Tobias Fischer zu hören und in stimmungsvollen Bildern auch zu sehen. Die Biodiversität habe einen grossen Stellenwert in der Waldpflege. Davon zeugen Totholzinseln und Feuchtgebiete. Auch der Biber habe einen passenden Platz gefunden. Die Bürgergemeinde arbeitet zusammen mit dem Förster für ein stimmiges Miteinander Mensch, Natur und Biber.