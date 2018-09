Mehr Raum im Jubiläumsjahr fürs Theaterhaus in Weinfelden

Dieses Jahr feiert das Theaterhaus Thurgau in Weinfelden sein zehnjähriges Bestehen. Eine eigentliche Feier des Jubiläums oder ein Tag der offenen Tür findet nicht statt. «Wir haben intern gefeiert am 1. September», sagt Theatermacher Roland Lötscher. «Es waren Leute aller drei Theater, also des Bilitz, der Theagovia und der Bühni Wyfelde dabei; wir hatten einen sehr schönen Abend.» Dazu hat der Verein Pro Theaterhaus vergangenes Wochenende die Erzählabende mit Geschichten des Autoren Peter Stamm organisiert als Jubiläumsprogramm. «An einem Abend haben wir Mitglieder des Gemeindeparlaments und des Gemeinderats durch die neuen Räume geführt und dann den Erzählungen beigewohnt», sagt Pro-Theaterhaus-Präsidentin Alexandra Beck. (mte)