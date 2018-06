Mehr Platz und Komfort für Sportfischer und Segler: Stadt Kreuzlingen macht Heinrichhalle fit Am nächsten Donnerstag entscheidet der Gemeinderat über den 1,6-Millionen Franken Kredit für die Sanierung und Erweiterung der Anlage beim Yachthafen. Martina Eggenberger Lenz

Im vorderen Teil der Halle ist der Sportfischerverein einquartiert.

Bild: Martina Eggenberger

Die Heinrichhalle an der Promenadenstrasse, an bester Lage neben dem Restaurant Seegarten am Yachthafen, ist in die Jahre gekommen. Bald 60 Jahre alt ist das Gebäude, das ursprünglich ausschliesslich von der Heinrich-Werft genutzt wurde. Das Areal gehört der Stadt. Den seeseitigen Teil hat die Stadt 1996 im Baurecht an den Sportfischerverein vergeben. Der südliche Hallen-Teil wird vom Junioren-Pool des Yachtclubs sowie der Seglervereinigungen Kreuzlingen und Bottighofen genutzt. Und die Mitte ist nach wie vor von der Heinrich-Werft als Winterlager angemietet.

Junioren beanspruchen mehr Raum

Heute ist auch noch die Wildvogel-Pflegestation auf der Parzelle angesiedelt. Diese zieht aber bekanntlich demnächst zu den Schrebergärten im Sägenösch um. Werft zieht spätestens in fünf Jahren aus Die Heinrichhalle sei seit einiger Zeit auf der Liste der zu sanierenden Gebäude, erklärt Stadträtin Dorena Raggenbass die geplante Investition. Vor drei Jahren habe man deswegen begonnen, mit den Nutzern zu sprechen. Diese hätten ihre Bedürfnisse und Zukunftspläne bekannt gegeben. Die Sportfischer mit 150 Vereinsmitgliedern wollen selbst fast 200000 Franken in den Innenausbau investieren. Die rund 50 Junioren der Segelvereine wären froh um mehr Platz und eine bessere Infrastruktur.

Die Heinrich-Werft beabsichtigt, auf ihrer eigenen Parzelle an der Werftstrasse eine neue Bootseinstellhalle zu bauen. Schliesslich ist die gewerbliche Nutzung in der alten Halle eigentlich nicht zonenkonform. Der Stadtrat skizziert deshalb in seiner Botschaft an den Gemeinderat ein mittelfristiges und ein langfristiges Nutzungs-Szenario mit und ohne Winterlager der Werft. Der Werft-Teil geht spätestens in fünf Jahren an den Junioren-Pool. Stimmt der Gemeinderat nächsten Donnerstag den Plänen zu, dürfen sich die Sportfischer und die Segler freuen. Die Sanierung beschert ihnen ein Plus an Komfort und Raum. So werden beispielsweise überall Zwischenböden eingebaut, damit die Vereine im Winter ihre Boote gut lagern können.

Auch ein Erweiterungsbau auf der Westseite ist vorgesehen, im Sinne einer besseren Ausnutzung. Bei den hohen Kosten von 1,6 Millionen Franken sei sie mit der Frage konfrontiert worden, wieso man nicht einen Ersatzneubau plane. Unter anderem sei das keine Option, weil der Innenausbau bei den Sportfischern teils schon sehr gut sei. Ein Grund dafür, warum die Sanierung so teuer werde, sei das asbesthaltige Dach. «Mit der Gesamtsanierung ermöglichen wir eine gute Lösung für den Sport», ist die Stadträtin vom Vorgehen überzeugt.