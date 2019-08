Zu viele Zuschauer - zu wenig Sicherheit: die Dreifachturnhalle Egelsee in Kreuzlingen braucht zusätzliche Fluchtwege Die Sekundarschulgemeinde investiert 1,5 Millionen Franken in die Sicherheit der Turnhallenbesucher und Sportler. Mario Testa

Sekundarschulgemeinde-Vizepräsident Othmar Dietler und Präsidentin Seraina Perini auf der Tribüne der Turnhalle Egelsee. (Bild: Mario Testa)

Mit den Aufstiegs-Playoffs kamen die Zuschauer. Zuletzt drängten sich während der Spiele des Handball Sportclubs bis zu 1000 Personen in die Dreifachturnhalle Egelsee. Zu viele für die Halle mit Baujahr 1977 und nur einem Treppenhaus als Fluchtweg. Nicht nur wegen des Erfolgs des Handballvereins, auch wegen neuen Auflagen und der intensiven Nutzung der Halle muss die Sekundarschulgemeinde reagieren.

«Wir müssen die Halle sanieren, damit Fluchtwege und Brandschutz wieder den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, die sich in der Zwischenzeit geändert haben», sagt Schulpräsidentin Seraina Perini. «Die Halle wird zudem immer intensiver genutzt und sie ist einfach in die Jahre gekommen. Es ist klar, das es so nicht weitergehen kann, deshalb müssen wir handeln.»

Investition bereits vor zwei Jahren bewilligt

Die Schulbehörde hat in den vergangenen Jahren ein Projekt ausgearbeitet, um die heutigen Missstände zu beseitigen. «Den Kredit in der Höhe von 1,48 Millionen Franken für dieses Unterfangen hat der Souverän bereits mit dem Budget 2018 bewilligt.»

Diverse Verzögerungsgründe hätten dazu geführt, dass die Arbeiten bis heute nicht begonnen wurden.

«Wir wollten das Optimum raus holen – ich denke, das ist uns gelungen. Deshalb hat es auch etwas länger gedauert, aber nun können wir uns an die Arbeit machen.»

Die Brandschutzpläne seien vom Kanton bereits vorgeprüft worden, heute reicht Perini das Baugesuch für die neue Entfluchtung der Dreifachturnhalle auf der Stadtverwaltung ein.

Herzstück der neuen Entfluchtung ist ein zusätzliches, aussen am Gebäude liegendes Treppenhaus auf der Südwestseite der Dreifachturnhalle, zwischen Hallenwand und rotem Sportplatz gelegen. Zwei Treppen und ein Lift werden im Anbau installiert.

Behindertenlift wird komplett ersetzt

Eine Treppe führt direkt auf die Ebene der Tribüne im Egelsee, die andere auf die Ebene der Halle. Der Lift verbindet alle Etagen und reicht sogar bis in die Tiefgarage. «Derzeit haben wir einen Behindertenlift im Treppenhaus. Der neue Lift wird diesen komplett ersetzen und der Behindertenlift wird nach Fertigstellung der neuen Fluchtwege abgebaut», sagt Othmar Dietler, Vizepräsident der Sekundarschulgemeinde und verantwortlich fürs Egelsee.

«Der Behindertenlift in seiner jetzigen Form wäre bei einer Notsituation ein grosses Hindernis im Treppenhaus.»

Dank der beiden neuen Treppen und jeweils einem zusätzlichen Fluchtausgang pro Etage kann die Besucherkapazität auf 840 Personen erhöht werden (siehe Kasten). Perini und Dietler rechnen mit Baustart noch vor den Weihnachtsferien und mit Bauabschluss im Frühling. Der Turnunterricht und die Trainings der Vereine würden von den Bauarbeiten nicht tangiert, versichern beide.