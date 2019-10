Medaillensegen für die edlen Tropfen von Martin Wolfer In der Welt der Pinot Noirs und der Schweizer Weine gehören das Weingut Wolfer in Weinfelden zu den Besten. Gleich sechs Medaillen konnte es sich bei den jüngsten Prämierungen sichern.

Martin Wolfer freut sich über die Prämierung seiner Weine. (Bild: PD)

(red) Noch bevor heuer die Weinernte begonnen hatte, durfte das Weingut Wolfer aus Weinfelden bereits eine stattliche Ernte einfahren. Vier goldene und zwei silberne Auszeichnungen bestätigen, dass der Familienbetrieb am Südhang des Ottenbergs hohe Qualität hervorbringt.

Besonders freut sich Winzer Martin Wolfer, dass der Pinot Noir Grand Vin mit Jahrgang 2016 sowohl am «Mondial des Pinots» in Sierre als auch am «Grand Prix du Vin Suisse» in Bern eine Goldmedaille gewonnen hat. In Bern ist ebenso die rote Assemblage Sequana von 2018 mit Gold ausgezeichnet worden und gleichzeitig ist sie auch unter die drei besten Assemblagen gekommen.

«Wir scheinen ein Rezept gefunden zu haben, das die verschiedenen Trauben so gut kombiniert, dass wir vorne mithalten können»

sagt Martin Wolfer. Das konstant hohe Niveau der Weine wird auch über die ganze Breite des Angebots bestätigt. Das zeigen drei weitere Medaillen, nämlich Gold für den Federweissen von 2018 am «Grand Prix du Vin Suisse» sowie zweimal Silber am «Mondial des Pinots» für den 2017er Pinot Noir Sélection und für den 2018er Pinot Noir Classic. (red)