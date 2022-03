Giftiger Schaum Fischereiaufseher alarmierte Behörden: Verschmutzung durch Goldacher Grosskonzern wurde nur durch Zufall entdeckt

Die Firma Amcor in Goldach hat tonnenweise giftige Chemikalien in den Bodensee fliessen lassen. Die Behörden kamen nur durch Zufall dahinter. Die Firma hält an ihrer Version fest.