Mattwil Gedanken für die Ewigkeit der Schule Mattwil flitzen auf drei Rädern daher Am Freitagabend hat die Volksschulgemeinde Berg-Birwinken den Erweiterungsbau des Schulzentrums Mattwil eingeweiht. Nun können an einem Standort Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse beschult werden.

Auf einem Dreirad bringen diese drei Schulkinder den Datenstick mit den Wünschen für das neue Schulhaus zu Schulleiter Peter Kuhn Rey. Bild: Mario Testa

Mit einer Schnitzeljagd, Pizza und Gesang feierten die Schulkinder und ihre Eltern am Freitag die Einweihung des neuen Schulhauses in Mattwil. Der Erweiterungsbau für drei Millionen Franken wurde bereits im letzten Sommer fertiggestellt. Ein Einweihungsfest war wegen der Pandemie aber nicht gut möglich und so hat die Schulgemeinde Berg-Birwinken dies nun nachgeholt.

Viele Gäste nehmen am Festakt teil. Bild: Mario Testa

«Es ist vollbracht. Casa scholari constructa est!», sagt Schulleiter Peter Kuhn Rey am Festakt auf dem Sportplatz, dem gegen 200 Gäste beiwohnen.

«Die Schule ist ein Ort, an dem gelernt wird fürs Leben. Ein Ort, wo Treffen und Kultur stattfinden.»

Dank des Anbaus mit zwei neuen Schulzimmern und Gruppenräumen ist es der Volksschulgemeinde Berg-Birwinken nun möglich, alle Schulkinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse an einem Ort zu beschulen.

Das nicht mehr genützte Schulhaus Birwinken wird die Schulgemeinde verkaufen. Der Spatenstich für den Anbau in Mattwil erfolgte im September 2019 mit einer kurzen Feier, Gesang und dem Freilassen von Brieftauben.

Höhere Kosten wegen Mehrarbeiten

Schulpräsident Benno Rast erläutert am Festakt, dass die Baukostenabrechnung leicht höher ausfällt als die budgetierten drei Millionen Franken. «Im Altbau haben wir zusätzliche Sanierungs- und Renovationsarbeiten vorgenommen, die nicht geplant waren. Die Kosten für den Neubau blieben im gesetzten Rahmen.» Der Altbau wurde energetisch saniert, eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe installiert. Auch der Innenbereich wurde teilweise renoviert.

Die Schulkinder singen ihren «Maklahabi»-Song zur Einweihung des neuen Schulhauses. Bild: Mario Testa

Am Festakt singen die Schulkinder ein Lied für das neue Schulhaus und ihren «Maklahabi»-Song – das Lied über ihre Wohnorte Mattwil, Klarsreuti, Happerswil und Birwinken. Dann flitzen drei Kinder mit einem Dreirad über den Platz und bringen Schulleiter Peter Kuhn Rey einen Memorystick mit, auf dem die Kinder und Lehrpersonen ihre Wünsche für die Zukunft des neuen Schulhauses gespeichert haben. «Wünsche für die Ewigkeit», sagt Kuhn.