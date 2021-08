Mattwil Das Glück der Erde liegt in der neuen Reining Halle: Das Baugesuch wurde angenommen Das Reitsportzentrum in Mattwil hat die Bewilligung für eine Reithalle mit den Massen 30 mal 60 Meter erhalten. Die Eigentümer wollen das Westernreiten in der Ostschweiz fördern.

Die Besitzer Caterina Cocchini und Nicola Trovè vor der jetzigen Reithalle. Bild: Andri Vöhringer

Auf dem alten Naturspringplatz, wo momentan Pferde zufrieden ihr Gras auf einer Weide mampfen, soll in den kommenden Jahren ein Traum zur Realität werden. Das Reitsportzentrum Mattwil hat nach drei Jahren die Bewilligung des Baugesuches für eine neue Reithalle bekommen. Und zwar für eine besondere Halle, eine Reining Halle mit den Massen 30 mal 60 Meter und einen speziellen, lockeren Sand. Dies ist wichtig, um die Reining-Manöver (siehe Kasten) auszuführen.

Eine Rarität in der Schweiz

Der Pferdesport Reining sowie alle anderen Westernzweige seien gegenüber dem herkömmlichen englischen Reiten deutlich untervertreten. «Verglichen mit anderen Reithallen gibt es eher wenige Reininghallen. Speziell Hallen für Events und Turniere gibt es in der Schweiz kaum», sagt Sabrina Gujer, Vorstandsmitglied des nationalen Reining Verbands (NRHA). Wenn die neue Halle in Mattwil steht, wird die Ostschweiz eine solche Möglichkeit bieten.

«Um auf nationalem Niveau trainieren zu können, müssen wir ins angrenzende Ausland oder in den Jura», sagt Caterina Cocchini, Eigentümerin des Reitsportzentrums Mattwil. Um sich mit anderen zu messen und zu sehen, wo man im Vergleich stehe, müsse man also zu weit und zu teuer reisen. Dies sei einer der Gründe, der Reiterinnen und Reitern den Einstieg in den Reining-Sport erschwere.

Auf dem Naturspringplatz soll die Halle einmal stehen. Bild: Andri Vöhringer

Mit Herzblut dabei

Caterina Cocchini ist mit ihrem Lebenspartner Nicola Trovè seit zwölf Jahren zuständig für die Leitung des Reitsportzentrums.

Caterina Cocchini sitzt seit 30 jeden Tag im Sattel. Bild: Andri Vöhringer

Die Trovè Familie ist in Reining und die Pferdezucht verwoben, Training und Beritt sind ihre Leidenschaft. Auch auf die Bodenarbeit wird grossen Wert gelegt und bildet den Grundstein jeder soliden Ausbildung. Als Profi nimmt Nicola Trovè regelmässig an Reining-Turnieren teil.

Caterina Cocchini bestieg erst mit 30 Jahren den Sattel und hat beschlossen, dort zu bleiben. «Reiten ist für mich ein Lebenselixier. Als ich begonnen habe, hatte ich Angst. Doch ich wusste, um im Leben weiterzukommen, muss ich lernen mit der Angst umzugehen.»

Qualität über Quantität

Ihre rücksichtsvolle und bedachte Art überträgt sich auch auf das Reitstundenangebot. Einsteiger werden einzeln unterrichtet, um auf spezifische Ansprüche einzugehen. Reitstunden werden allerdings nicht immer angeboten, da keine Pferde für lange Zeit für Anfänger eingesetzt werden. «Wir wollen keine abgestumpften Pferde und Massenreiten. Wir wollen uns auf persönliche Bedürfnisse konzentrieren und die Pferde schonen», sagt Caterina Cocchini.

Auf der Anlage gibt es Auslaufboxen für Pensionspferde wie auch für Gastpferde, die beispielsweise an Kursen teilnehmen, die im Reitsportzentrum durchgeführt werden. Die Besitzer hoffen, in der Zukunft auch Turniere in der neuen Halle zu veranstalten. Trotz des Fokus von Caterina Cocchini und Nicola Trovè auf Reining finden auch Dressur und Springreiten ihren Platz im Reitsportzentrum.

Karin Hugenthobler, eine Bekannte und Schülerin, sagt: «Die beiden leben für die Pferde und Reining. Sie gehen auf jede und jeden individuell ein, egal ob Zwei- oder Vierbeiner. Ich habe drei Pferde, die von Nicola sind, und diese sind so gut trainiert, dass sie beinahe meine Gedanken lesen können.»

Nicola Trovè in der zu kleinen Reithalle. Bild: Andri Vöhringer

Der Weg zum Ziel

«Das Projekt der Reining Halle mit den Massen 30 mal 60 Meter ist schon länger in Planung. Wir haben uns nun entschieden, zwei Etappen zu machen. Zuerst bauen wir die Halle und später nehmen wir die zusätzlichen Aussenboxen in Angriff. Ganz allein schaffen wir es aber nicht, deshalb suchen wir noch Sponsoren oder weitere Interessenten, um das Projekt zu realisieren», sagt Caterina Cocchini. «Wir bauen die Halle nicht für uns. Sie soll für Reiterinnen und Reiter zugänglich sein, um Westernsport in der Ostschweiz weiter zu fördern und den Nachwuchssportlerinnen und Sportler die Möglichkeit zu bieten, auch international mitzumischen.»