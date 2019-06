Martin Salvisberg verabschiedet sich von Amriswil Der Stadtpräsident wird nach zehn Amtsjahren pensioniert. Er lud deshalb zum «Fiirobedbier» ein. Die Bevölkerung nahm die Einladung gerne an. Rita Kohn

Martin Salvisberg genoss das Gespräch mit den Leuten sichtlich. (Bild: Andrea Stalder)

Er hat sich so verabschiedet, wie er die letzten zehn Jahre gelebt hat: als leutseliger und der ganzen Bevölkerung verbundener Gemeindepräsident. Martin Salvisberg hatte sich für seinen Abschied weder grosse Reden gewünscht noch ein rauschendes Fest.

Ein «Fiirobedbier» für die Bevölkerung sollte es sein, dazu eine Wurst vom Grill. Und die Bevölkerung wusste es ihm zu danken. Zahlreich kamen gestern Abend die Amriswilerinnen und Amriswiler vor das Pentorama, um dem scheidenden Gemeindepräsidenten alles Gute zu wünschen und sich zu einem Schwatz mit anderen zu treffen. Die bisherigen Mitarbeitenden des scheidenden Präsidenten liessen es sich nicht nehmen, hinter der Theke zu stehen und dafür zu sorgen, dass alles gut lief.

Die Idee von Martin Salvisberg, seine Pensionierung mit den Menschen von Amriswil und einigen Gästen aus den Nachbarorten zu feiern, wurde von den Einwohnern mehrfach freundlich kommentiert. «Er isch halt eine vo üs», sagte eine ältere Frau und freute sich über die offerierte Wurst vom Grill.

Martin Salvisberg zeigte, dass er den Kontakt mit den Menschen von Amriswil geniesst. Er hörte sich ein letztes Mal in seiner bisherigen Funktion die Anliegen an, die auch an diesem Abend noch an ihn herangetragen wurden und hatte für alle ein freundliches Wort bereit.

Auch Salvisberg Nachfogler im Amt, Gabriel Macedo war zum «Fiirobedbier» gekommen und kam mit den Einwohnerinnen und Einwohnern ins Gespräch.