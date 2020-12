REGION BISCHOFSZELL Rotzetter tritt aus der Schulbehörde zurück, Präsidentin Pasche kandidiert wieder In der Volksschulgemeinde Bischofszell kommt es am 7. März zu Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2021 bis 2025. Präsidentin Corinna Pasche-Strasser (CVP) strebt eine weitere Amtsdauer an.

Corinna Pasche-Strasser (CVP) ist Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell. Bild: PD (Bischofszell, 10. März 2020)

Am 1. August 2021 beginnt eine neue, vierjährige Legislaturperiode der Volksschulbehörde. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe von Wiederkandidaturen beziehungsweise Rücktritten möchte die Behörde eine ausreichende Vorlaufzeit für die Kandidatensuche und entsprechende Wahlkampagnen ermöglichen.

Nur ein Rücktritt aus der Behörde

Neben Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser (CVP) aus Bischofszell kandidieren die folgenden Mitglieder der Schulbehörde für eine weitere Legislaturperiode: Susanne Frey (CVP, Ressort Finanzen), St.Pelagiberg; Judith Zimmermann (GP, Pädagogik), Hohentannen; und Andreas Forrer (parteilos, Infrastruktur), Bischofszell.

Nicht mehr zur Verfügung stehen wird Martin Rotzetter (parteilos, Umfeld). Er wird sein Mandat in der Schulbehörde auf Ende der laufenden Legislatur, nach einer vollständig absolvierten Amtsperiode, niederlegen.

Wahl erfolgt an der Urne

Die Schulbehörde hat beschlossen, die Erneuerungswahlen am 7. März 2021 durchzuführen. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 13. Juni 2021 statt. An der Urne gewählt werden die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident sowie vier Behördenmitglieder.

Wahlvorschläge mit Namen, Geburtsdatum, Bürgerort, Beruf und Adresse müssen der Schulverwaltung mit den offiziellen Formularen bis spätestens Montag, 11. Januar 2021, 17 Uhr, zugestellt werden, um auf die Wahlvorschlagsliste aufgenommen zu werden.

Neu Kandidierende benötigen ausser der eigenen zusätzlich zehn Unterschriften von in der Volksschulbehörde Bischofszell stimmberechtigten Personen. Die neue Legislatur dauert vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2025.

RPK braucht ein neues Mitglied

André Roth aus Bischofszell und Giulio Zentilin aus Bronschhofen stellen sich für eine weitere Amtsperiode in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) zur Verfügung. Marco Senn aus Bischofszell tritt nicht mehr an. Die drei RPK-Mitglieder werden am 10. Juni 2021 an der Gemeindeversammlung der VSG Bischofszell gewählt.