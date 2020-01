«Mir geht es heute besser als vor einem Jahr»: Die älteste Zihlschlachterin Marie Schmid feiert heute ihren 100. Geburtstag Gemeindepräsidentin Heidi Grau besucht die im Alters- und Pflegeheim Sattelbogen in Bischofszell lebende Jubilarin und überreicht ihr einen Blumenstrauss.

Heidi Grau, Gemeindepräsidentin von Zihlschlacht-Sitterdorf, und Urs Koller, Institutionsleiter im Sattelbogen, gratulieren Marie Schmid zum 100. Geburtstag. (Bild: Georg Stelzner)

Als Marie Schmid am 10. Januar 1920 das Licht der Welt erblickt, erholt sich Europa gerade vom Ersten Weltkrieg. Als junge Frau erlebt sie die Bedrohung durch die nächste kriegerische Katastrophe, und in den folgenden acht Jahrzehnten wird sie Zeugin von Veränderungen, wie es sie vorher in diesem Ausmass und in dieser Rasanz nie gegeben hat.

Seit 2015 im Bischofszeller Sattelbogen

Marie Schmid wuchs in Riet bei Zihlschlacht auf und schenkte vier Töchtern das Leben. Seit September 2015 ist das Regionale Alters- und Pflegeheim Sattelbogen in Bischofszell Marie Schmids Zuhause.

Sie habe den damaligen den Umzug mit ihren Kindern besprochen, und fühle sich am neuen Wohnsitz wohl, erzählt sie am Freitag, dem Tag ihres 100. Geburtstags. Zur Freude der Gratulanten, die sich einfinden, sagt die Jubilarin: «Mir geht es heute besser als vor einem Jahr.»

Teilnahme am Gedächtnistraining

Auch die Tatsache, dass die Sehkraft zuletzt recht stark nachgelassen hat, vermag Marie Schmids Lebensfreude und Lebensmut nicht zu schmälern. Vielmehr ist sie dankbar, dass sie sich so lange auf ihre Augen hat verlassen können, war sie doch während Jahrzehnten im Dorf als allseits geschätzte Schneiderin tätig.

Ihre Erinnerungen an jene Zeit sind durchwegs positiver Natur. «Ich hatte es gut mit den Zihlschlachtern», blickt Marie Schmid zufrieden zurück. Viele Einwohner nannten sie liebevoll «unser Marili» und brachten dadurch ihre Sympathie und Wertschätzung zum Ausdruck.

Weil sie wegen ihrer erkrankten Augen nicht mehr lesen kann, beteiligt sich Marie Schmid nun oft am Gedächtnistraining. «Das mache ich sehr gerne», sagt sie.