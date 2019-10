Interview Manuel Strupler sagt nach seiner Wahl in den Nationalrat: «I bliibe Wyfelde erhalte» Manuel Strupler muss nach seiner Wahl in den Nationalrat seine Engagements überdenken. Er ist Unternehmer, Eventveranstalter, Betriebsleiter und vielfältig in Verbänden und der Politik engagiert. Mario Testa

Manuel Strupler nimmt nach der Bekanntgabe des Wahlresultats die Gratulation seines Vaters Walter entgegen. (Bild: Reto Martin)

Wie haben Sie ihre Wahl am Sonntag gefeiert?

Manuel Strupler: Am Abend hat sich die SVP in der Wartegg in Wigoltingen zur gemütlichen Wahlfeier getroffen. Als ich später nach Hause kam, warteten Freunde und Mitarbeiter auf mich. Sie haben einen Maibaum aufgestellt und meine Wohnung mit Blumen dekoriert, das war eine sehr schöne Überraschung. Politik ist manchmal ein schnelllebiges Geschäft, aber echte Freundschaften bleiben.

Wie haben Ihre Mitarbeiter auf ihre Wahl reagiert?

Ich glaube, es ist auch bei ihnen ein gewisser Stolz da. Sie schätzen auch, wie ich mich einsetze – sei es fürs Unternehmen, die Politik oder meine Hobbys. Das werde ich auch weiterhin tun.

Sie sind Unternehmer, Betriebsleiter, veranstalten Events und sind technischer Leiter im Schwingverband. Dazu sind Sie SVP-Ortsparteipräsident, Stadtparlamentarier und Kantonsrat. Was behalten Sie bei?

Also ich bleibe Unternehmer. Ich wollte mit der Kandidatur sicher nicht meine Bude gefährden, die ich mit viel Einsatz aufgebaut habe. Dank guten, selbstständigen und langjährigen Mitarbeitern wird das sicher weiterhin gut klappen, wenn ich auch mal ein paar Wochen in Bern bin. Es braucht dort nicht noch mehr Berufspolitiker, sondern solche, die mit beiden Beinen im Arbeitsalltag stehen. Im Weinfelder Stadtparlament will ich vorläufig weiterhin mitwirken und Sachpolitik betreiben. Auf dem Hof werde ich auch zukünftig als Betriebsleiter mitanpacken, ich kann mich aber dort auf meinen Bruder verlassen. Und neue Events sind auch schon wieder in Planung.

Und wo treten Sie kürzer?

Für den Grossen Rat werde ich im Frühling sicher nicht mehr kandidieren. Wie vor einem Jahr angekündigt, werde ich das SVP-Ortspartei-Präsidium abgeben und auch im Thurgauer Schwingverband kürzer treten, aber an beiden Orten mit Freude weiterhin mitwirken.

Bleibt noch Zeit für Ihre Freundin Linda Gehrig?

Ja. Sie ist wie ich, sie hat es gern, wenn immer etwas läuft. Sie macht mit viel Freude dort mit, wo ich mich engagiere – so erleben und verbringen wir viel Zeit zusammen.