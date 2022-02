Mannenbach Die Tage als graue Maus sind gezählt: Nathalie Leu will mit ihrem Buch Mut machen, der Star im eigenen Leben zu sein Die 47-jährige Nathalie Leu aus Mannenbach hat unter dem Künstlernamen Ella Pink ein Buch veröffentlicht. In «It's Time To Be Glamorous – Von der grauen Maus zur Bombshell» schildert die Bodensee-TV-Moderatorin ihren eigenen Lebensweg.

Die TV-Bodensee-Moderatorin Nathalie Leu hat unter dem Künstlernamen Ella Pink ein Buch geschrieben. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Unprätentiös und sympathisch: Nathalie Leu empfängt gut gelaunt, voller Energie im lässigen pinkfarbenen Outfit im Landhaus in Mannenbach, wo sie mit Ehemann, Tochter und Hund lebt. Die 47-Jährige ist Moderatorin beim lokalen Fernsehsender Bodensee-TV und hat unter dem Künstlernamen Ella Pink das Buch «It’s Time To Be Glamorous – Von der grauen Maus zur Bombshell» veröffentlicht. Sie sagt:

«Mit diesem Büchlein habe ich mir einen Kindheitstraum erfüllt.»

Doch zuerst: Was versteht man unter Bombshell? Plötzliche Überraschung, Knalleffekt oder einfach eine Bombe.

Sie war fasziniert von den Hollywoodstars der 1950er-Jahre

Nathalie Leu blendet in ihre Kindheit im Kanton Bern zurück, wo sie im Ballettröckchen und mit Hund durch den Wald neben dem Bauernhaus streunte, sich als Zirkuskünstlerin oder als rote Zora, die sich nicht um Konventionen scherte, fühlte. «Aber mein Lieblingsbuch war kein Kinderbuch, sondern ein Bildband mit Hollywoodstars der 1950er-Jahre», sagt sie. Die Frauen seien Leinwandgöttinnen gewesen, Bombshells. Sie seien auf Händen getragen worden.

«Was für eine glamouröse Welt. Ich war mir sicher: So eine Bombshell würde ich auch werden.»

Doch es sollte anders kommen. Eine solide Ausbildung war angesagt. So trat sie in die Fussstapfen ihres Grossvaters und Vaters, beide Juristen. Ihre Karriere führte bis zur Stufe Staatsanwältin. «Mir wurde beigebracht, dass es zwischen Männern und Frauen keine wesentlichen Unterschiede gebe. Alle hätten sie die gleichen Möglichkeiten und müssten deshalb auch das Gleiche tun», schreibt sie im Vorwort. Unter Teenagern sei es damals verpönt gewesen, eine «Tussi» zu sein. Eine Künstlerin und ein Paradiesvogel zu sein, davon wurde ihr abgeraten.

Eine feinsinnige Beobachterin ihres eigenen Lebens

In ihrem 82 Seiten umfassenden Buch, pinkfarben eingebunden, erweist sich Nathalie Leu als feinsinnige Beobachterin ihres eigenen Lebens. Es war ein langer Weg, der zur entscheidenden Erkenntnis führte: «Es ist also auch für ganz normale Frauen wie mich möglich, eine Bombshell zu sein. So eine Frau bin ich.» Sie fasste den Entschluss, allerdings nicht gänzlich frei von Sorgen und Schuldgefühlen.

Zeit für den glamourösen Auftritt: Nathalie Leu, alias Ella Pink, beschreibt im Buch ihren eigenen Lebensweg. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Kompaktheit des Weges, «von der grauen Maus zur Bombshell» von Nathalie Leu haftet etwas wie Begierde an, die sich im Alltag entlädt. Das könne beflügeln, aber gelegentlich auch den Atem nehmen. Die einzelnen Kapitel im Buch dringen in die Gedankenwelt und in die Privatsphäre der Autorin ein. Jede Leserin und jeder Leser erlebt beim Lesen die Verwandlung und die tägliche Umsetzung.

Ella Pink, respektive Nathalie Leu, fällt es leicht, die im Alltag meist unausgesprochenen Stimmungen an die Lesenden heranzulassen. Glaubt Leu an eine Sache, ist sie hartnäckig und bis zum Äussersten engagiert. Das Füllhorn, das ihre Bombshell-Erwartungen mit femininer Note auf den Punkt bringt, läuft geradezu über.

Grosses Arbeitsethos funktioniert auch in Pink

Die Autorin hofft, dass ihr Büchlein eine Passion zu einem Wohlfühlleben erweckt. Denn, wie man sich selbst gestalte und womit man sich umgebe, das könne zu einem wichtigen Statement im Leben werden, davon ist sie überzeugt. Ein grosses Arbeitsethos funktioniere auch in «Pink», ist die Stiftungsratspräsidentin des Vinoramas Ermatingen überzeugt und trippelt hochhackig durchs Haus.

Der gemeinsame Nenner des Ehepaares Thomas und Nathalie Leu ist eine makellose, minimalistische Ästhetik. Sie gibt zu verstehen, wie viele kleine Dinge und private Leidenschaft zur Lebensfreude führen und nicht immer alles schwarz-weiss ist, denn es gibt pinke Zwischentöne.

«Ich möchte mit diesem Buch Farbe und Glitzer in den Alltag bringen und alle ermutigen, der Star im eigenen Leben zu sein.»