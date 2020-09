Serie «Man muss diese Wohnung lieben»: Zu Besuch in einem der ältesten Häuser Bischofszells Diese Wohnung ist ein Liebhaberobjekt. Dessen Umbau hat einst den Massstab für den heutigen Denkmalschutz gesetzt.

Das Schlafzimmer des alten Bischofszeller Hauses. Donato Caspari

Wer wohnt hier? In der Serie Hausbesuch stellt die Redaktion Oberthurgau in einem ersten Teil ein spezielles Haus aus der Region und seine Geschichte vor – ohne jedoch zu verraten, wer es bewohnt. In einem zweiten Teil wird schliesslich aufgelöst, wer sich darin niedergelassen hat.

Der Blick schweift über Baumwipfel in Richtung Sonnenuntergang in die Weite. Das klingt kitschig, ist es auch. Wir befinden uns in einem alten Haus in der Bischofszeller Altstadt. Es ist sogar eines der vier ältesten in der Rosenstadt. So bestätigt es das Amt für Archäologie, welches vor fünf Jahren Proben von einigen Dachstockbalken genommen hat. Von Fichte und Weisstanne, sie stammen aus dem Jahr 1589.

Tritt man durch den gepflegten Garten durch die runde, holzige Eingangstür, begrüsst einen eine weisse «Just married»-Girlande. Rechts davon sieht man eine Fachwerkwand, dessen Sichtbalken einst mit Kalk und Blut bemalt wurden. Das wollten Sie nicht so genau wissen, tun es jetzt aber trotzdem. Gern geschehen.

Die Sichtbalken wurden einst mit Kalk und Blut gefärbt. Donato Caspari

Geradeaus steht ein grosser Holztisch, der Platz für viele Gäste bietet. Dahinter befindet sich das Fenster, eingebettet in eine dicke Mauer, mit Sicht auf ebendiese Baumwipfel, obwohl wir uns eigentlich im Parterre befinden. Dieses Stockwerk wurde in diesem Haus früher nicht bewohnt. Denn die Wände waren einst schlecht isoliert, was zu feuchtem Raumklima geführt hat. Hier stand stattdessen Fuhrwerk herum.

Erst als das Gebäude 1958 zum Vater des jetzigen Besitzers gewechselt hat, wurde es renoviert. Äusserlich wurde damals, soweit dies möglich war, das ursprüngliche Gesicht des Fachwerkbaus wieder hergestellt. Massgebend daran beteiligt war Kunsthistoriker Albert Knoepfli: Er stand den Architekten beratend zur Seite und setze den Massstab des damals noch neuen Denkmalschutzes. So erzählt es zumindest der heutige Inhaber des Hauses.

Die Wohnung hat eine grosse Küche - untypisch für ein Altstadthaus. Donato Caspari

Aus dem Parterre wurde schliesslich eine geräumige 3,5-Zimmer-Wohnung mit einer grossen Küche. Der Besitzer sagt:

«Diese Wohnung ist ein Liebhaberobjekt. Man muss sie lieben, sonst sollte man nicht hier leben.»

Der Charme hat es den Bewohnern angetan

Die jetzigen Bewohner des Parterres sind solche Liebhaber. Der Charme des alten Hauses hat es ihnen angetan. Sie mögen vor allem den Gartensitzplatz und die vielen Fenster, welche – unüblich für ein Altstadtgebäude – an allen vier Hauswänden vorhanden sind und viel Licht in die Wohnung strömen lassen. Eines dieser Fenster ist der Liebling der Bewohnerin:

Donato Caspari

Im Wohnzimmer kann man in dessen Einbuchtung Bücher lesen. Zurzeit liegt auf dem Polster eine Bibel. An der Wand desselben Zimmers hängt ein Bibelvers. Darunter steht eine Ausgabe des «Episcopaliscella», ein Buch, das die Geschichte der Stadt Bischofszell erzählt. «Es ist das Letzte, das wir noch gefunden haben», erzählt der Besitzer stolz.

Eine der Mauern des Gebäudes ist als Teil der Stadtmauer deutlich älter als der Dachstock. Und der Grundriss des Hauses ist gar älter als die Stadt Bischofszell selbst. So steht es im Bericht der Archäologen. Erste Erwähnung fand das Haus im Jahr 1485, damals nannte man es den «Bürklerschen Freihof». Es liegt in direkter Nähe zur katholischen Pfarrkirche St.Pelagius und war das einzige, welches sich schon im 15. Jahrhundert im Besitz des Pelagiusstiftes befand.

Heute sind auf den teils antiken und teils neuwertigen Möbeln viele Erinnerungsstücke aus fremden Ländern aufgestellt. Zusammen mit den frisch eingezogenen Bewohnern fanden so Mitbringsel aus Südafrika, Portugal oder den Niederlanden den Weg in eines der ältesten Häuser Bischofszells.

Wer wohnt hier? Die Auflösung lesen Sie hier.