Maja Frei wird neue Leiterin der Berufsbeistandschaft Arbon Bei der Berufbeistandschaft in Arbon gibt es einen personellen Wechsel. Maja Frei übernimmt die Leitung von Christian Mannale.

Maja Frei folgt auf Christian Mannale. (Bild: PD)

(red) Wechsel an der Spitze der Berufsbeistandschaft in Arbon. Maja Frei übernimmt die Position von Christian Mannale. Frei gehört bereits seit einigen Jahren dem Team der Arboner Berufsbeistandschaft an. Neben ihrer langjährigen Berufserfahrung im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich verfügt sie über einen Masterabschluss in Sozialer Arbeit sowie fachspezifische Weiterbildungen.

Ihr Vorgänger Christian Mannale hört nach über zehnjähriger Tätigkeit auf. Er habe sich entschieden, sich beruflich neu zu orientieren, heisst es in einer Mitteilung. Er habe den Fachbereich über viele Jahre umsichtig und mit hoher Fachkompetenz geleitet, wie die Stadt schreibt. Per Ende Mai 2019 wird er die Berufsbeistandschaft Arbon verlassen.