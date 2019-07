Märwiler hat ein Herz für den Radsport Der Radsportausstatter Cuore feiert sein 30-jähriges Bestehen. Ein Blick auf die Geschichte des Unternehmens. Janine Bollhalder

Albin Hollenstein im Showroom in Märwil. (Bild: Janine Bollhalder)

Das Sujet von Cuore of Switzerland mag den meisten Radfahrern bekannt sein. Gegründet worden ist das internationale Unternehmen vor 30 Jahren von Hugo Gibel aus Märwil.

Cuore bedeutet «Herz» auf Italienisch und bezieht sich auf die Leidenschaft zum Radrennsport des Halbitalieners Gibel.

Die Aktiengesellschaft ist seit 2013 auch in den Händen zweier Geschäftspartner aus Deutschland und den USA. Cuore ist international tätig, mit Büros in Australien, Hongkong und Kanada, der Produktion in China und Vertretern in Spanien, Thailand sowie Südafrika.

In Märwil, wo einst alles angefangen hat, damals noch als Kleinbetrieb, wirkt Albin Hollenstein. Seit 1995 ist er Teil des Unternehmens. Der 61-Jährige bearbeitet den Schweizer Markt und verwaltet die Administration, während Inhaber Gibel primär in Asien unterwegs ist.

Cuore ist bekannt für nach individuellen Wünschen angefertigte, hochqualitative Radbekleidung. Hergestellt werden diese in China, dann verpackt im Unternehmenssitz in Märwil und an die Kunden verschickt.

Hollenstein betreibt Radsport seit 35 Jahren. Ihn fasziniere die Freiheit, die Nähe zur Natur. Aber genauso wichtig ist ihm, Zeit für seine Familie zu haben und für seine Mitarbeiter, mit welchen er gerne Radausflüge macht. Der Geschäftsführer wird allerdings bald pensioniert, danach übernimmt Michael Müller.

Shop-Besuch in Märwil gegen Anmeldung: 071 655 15 54