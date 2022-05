Affeltrangen Schule Regio Märwil: Schulhauserweiterung mit Punktlandung Die Stimmberechtigten bewilligen an der Versammlung der Primarschulgemeinde Regio Märwil die Rechnung 2021. Sie schliesst mit einem Defizit von rund einer Viertelmillion Franken.

Präsidentin Renata Franciello führt durch die Versammlung der Primarschule Regio Märwil in der Turnhalle. Bild: Christoph Heer

Da fehlte es vielleicht etwas an der Würze, wenn man im vornherein die Traktandenliste begutachtete. So erstaunt es dann auch nicht, dass sich am Donnerstagabend lediglich 36 der 1200 Stimmberechtigten in der Märwiler Turnhalle zur Schulgemeindeversammlung einfinden. Für Spannung sorgte kaum ein Geschäft, trotzdem müssen natürlich die Jahresrechnung 2021 und weitere Anliegen vom Souverän genehmigt werden.

Renata Franciello, Präsidentin Primarschulgemeinde Regio Märwil. Bild: Mario Testa

Besagte Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von rund 225'000 Franken, was gleichbedeutend ist, mit einer Verbesserung von gut 54'000 Franken gegenüber der Budgetierung. In den Bereichen Personal- und Sachaufwand fielen Mehrkosten an, dafür flossen auch mehr Steuergelder in die Kasse.

2,4 Millionen Franken für den Neubau

An der Schulgemeindeversammlung 2019 hatten die Schulbürger einen Kredit für die Schulhauserweiterung gesprochen. Die nun vorliegende Bauabrechnung zeigt, dass man die Kosten gut berechnet hatte. Denn der Kredit in der Höhe von 2,4 Millionen Franken hat bis auf den kleinen Mehraufwand ausgereicht. Mehrkosten fielen unter anderem bei den Malerarbeiten, den Deckenverkleidungen, den elektrischen Installationen, oder den Vorbereitungsarbeiten, an. Einsparungen erfolgten gleichzeitig bei dem Einbau von Lamellenstoren, den sanitären Installationen und der Fotovoltaikanlage.

Blick in eines der neuen Schulzimmer im Erweiterungsbau. Bild: Mario Testa

Eine Portion Wehmut kommt bei der Verabschiedung von Ulla Meyenberger auf. Seit Bestehen der Primarschulgemeinde Regio Märwil, also seit 2009, amtete sie in der Rechnungsprüfungskommission. «Ihr haben wir nicht nur eine jahrelange, tadellose Arbeit zu verdanken, sondern auch der Name unsere Primarschulgemeinde. Unser ‹Regio Mäwil› hat sich enorm gut behauptet, der Dank geht also an die Namenserfinderin», sagt Primarschulpräsidentin Renata Franciello.