Märwil Schlussspurt bei der Kandidatensuche für die Märwiler Schulbehörde Die Primarschulgemeinde Regio Märwil hat ihre Versammlung vom 24. März abgesagt. Stattdessen gibt es eine Urnenabstimmung am 28. März. Noch immer sucht Präsidentin Renata Franciello nach Kandidierenden für die Behörde, um einen freien Posten wieder zu besetzen.

Die Märwiler Schulpräsidentin Renata Franciello. Bild: Mario Testa (Märwil, September 2017)

Am 28. März werden die Stimmberechtigten der Primarschulgemeinde Regio Märwil an die Urne gebeten. Die für den 24. März geplante Schulgemeindeversammlung hat die Schulbehörde abgesagt. Ermöglicht habe diese Umstellung auch der Regierungsratsbeschluss, der es den Schulgemeinden erlaubt, anstelle von Versammlungen ausserordentliche Urnenabstimmungen durchzuführen.

«Alle ausstehenden Traktanden der abgesagten Versammlung im Jahr 2020 werden voraussichtlich an einer zusätzlichen Budgetversammlung im Herbst 2021 zur Abstimmung gebracht», steht in einer Mitteilung der Schulbehörde an die Stimmberechtigten. Die Abstimmungsunterlagen würden in den kommenden Wochen zugeschickt, die Botschaft stehe aber auch online zur Verfügung.

Eine Vakanz in der Schulbehörde

Noch immer ist Schulpräsidentin Renata Franciello auf der Suche nach Kandidierenden für die Schulbehörde. Ein Sitz ist derzeit unbesetzt und soll im Rahmen des Urnengangs wieder besetzt werden. Noch bis am Freitag hätten Interessierte die Gelegenheit, zu kandidieren und so auch auf den Unterlagen namentlich erwähnt zu werden.