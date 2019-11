Märstetter Pfarrwahlkommission schlägt Tobias Arni vor

Tobias Arni ist 55 Jahre alt, lebt geschieden und ist Vater von zwei Kindern. Der Märstetter absolvierte nach seiner Ausbildung zum Primarlehrer am Seminar Kreuzlingen das Theologiestudium an den Universitäten Basel, Montpellier (F) und Zürich und wurde 1992 ordiniert. Nach einigen Jahren als Gemeindepfarrer in Aadorf-Aawangen arbeitete er für verschiedene Institutionen wie der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen, für das Berufsbildungszentrum für Gesundheit in Weinfelden, für die Pädagogische Maturitätsschule (PMS) in Kreuzlingen und zuletzt als Fachstellenleiter für die evangelische Landeskirche Thurgau. In seiner Freizeit ist Arni begeistertes Mitglied des Männerchors Märstetten und zudem aktiver Jogger und Klavierspieler.