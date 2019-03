Märstetter Feuerwehr hat ein schweizweit einzigartiges Fahrzeug

BOLTSHAUSEN: "Das ist der absolute Horror": Thurgauer Hundepension wird zum Raub der Flammen

Am frühen Dienstagmorgen ist eine Hundepension in Boltshausen in Flammen aufgegangen. Acht Hunde, sieben Katzen und 24 Hühner starben. Der Betreiber einer benachbarten Hundepension zeigt sich tief betroffen vom Grossfeuer.