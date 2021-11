Märstetten Zwei Kandidaten für den Märstetter Gemeinderat Auf den offiziellen Unterlagen für eine Ersatzwahl in den Märstetter Gemeinderat stehen keine Namen. Nun melden mit Pascal Farner und Alfred Frei doch noch zwei Männer ihr Interesse für die Mitarbeit im Gemeinderat an.

Die Rückseite mit dem Eingang zum Gemeindehaus Märstetten. Bild: Andrea Stalder

Guido Stadelmann ist per Ende September aus dem Amt als Gemeinderat von Märstetten zurückgetreten. Lange sah es so aus, als wolle niemand den frei werdenden Sitz übernehmen – auf den offiziellen Wahlunterlagen für den Urnengang vom 28. November steht kein Name. Nun haben sich aber nach Ablauf der Frist doch noch zwei Männer für eine Kandidatur entschieden. Pascal Farner aus Märstetten und Alfred Frei aus Ottoberg.

Pascal Farner, 32, parteiloser Kandidat für den Gemeinderat. Bild: PD

Pascal Farner ist 32 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er arbeitet als Projektleiter im Schaltanlagenbau, lebt seit sieben Jahren in der Gemeinde und ist parteilos. «Wir haben hier vor drei Jahren ein Haus gekauft und sind sesshaft geworden. Gerne will ich mitgestalten, was in der Gemeinde zukünftig läuft», sagt er zu seiner Motivation für die Kandidatur. Politisch habe er noch keine Erfahrungen sammeln können, sei aber im Vorstand des Turnverbands und im OK des Frauenfelder Stadtlaufs engagiert und kenne von dort die Arbeit in einem Gremium.

Die Querelen der vergangenen Jahre im Gemeinderat habe er schon mitbekommen, ihn aber nicht von der Kandidatur abgehalten. «Ich habe im Gespräch mit Susanne Vaccari rausgespürt, dass sich das gelegt hat und nun eine gute Stimmung herrscht im Gemeinderat. So kann ich mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen», sagt Pascal Farner. Er wirbt nun mit Flyern und in den digitalen Medien für seine Kandidatur.

Mitarbeit im Gemeinderat

Alfred Frei ist 56 Jahre alt, geschieden und Vater einer Tochter. Er führt eine Segel- und Motorbootschule, ist auch Bootsbauer und parteilos. «Als ich die Wahlunterlagen ohne Name darauf gesehen habe, sagte ich mir, es kann doch nicht sein, dass niemand im Gemeinderat mitarbeiten will», sagt er. Also habe er das Gespräch gesucht mit der Gemeindepräsidentin. «Ich brauche nicht unbedingt noch mehr Arbeit, aber nach diesem Gespräch habe ich mich zur Kandidatur entschieden.»

Alfred Frei, 56, parteiloser Kandidat für den Gemeinderat Märstetten. Bild: PD

Ihn hätten die Querelen der vergangenen Jahre schon auch irritiert und lange abgeschreckt. «Aber ich habe das Gefühl, jetzt ist die Gemeinde wieder auf gutem Weg. Ich kenne ein paar Gemeinderatsmitglieder persönlich und denke, mit ihnen kommen wir weiter», sagt Alfred Frei, der vor wenigen Jahren das Haus seiner Eltern in Ottoberg übernahm und deshalb auch in der Gemeinde bleiben will. Politische Erfahrungen habe er noch nicht, aber als interimsmässiger Hafenmeister von Bottighofen habe er Einblicke erhalten in die Arbeit von Behörden.

An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle Weitsicht werden sich beide Kandidaten der Stimmbevölkerung vorstellen. Die Wahl findet am 28. November an der Urne statt.