Märstetten Wechsel an der Spitze des Gewerbevereins: Präsident Urban Bernhardsgrütter tritt nächstes Jahr zurück Der Gewerbeverein Märstetten ist im vergangenen Jahr um drei weitere Mitgliedsfirmen gewachsen. Dieses Jahr plant er eine grosse Ausstellung im September und kommendes Jahr stehen Ersatzwahlen an.

Der Vorstand des Gewerbevereins Märstetten: Jan Knus, Präsident Urban Bernhardsgrütter, Kassier Reto Isler, Luzian Schmid, Ernst Boltshauser und Aktuar Peter Pupikofer. Bild: Werner Lenzin

Nach zweijähriger Pause konnte Präsident Urban Bernhardsgrütter die Mitglieder des Gewerbevereins Märstetten am vergangenen Dienstag wieder zu einer physischen Zusammenkunft im «Rössli» begrüssen. 36 Mitglieder, drei Freimitglieder und sieben Gäste ermuntert der Präsident dazu: «Die Pandemie und auch der heutige Krieg in Europa stimmen sehr nachdenklich, trotz all dieser Weltprobleme sollten wir gemeinsam nach vorne schauen und zuversichtlich sein.» Er forderte die Gewerbetreibenden auf:

«Haltet zusammen, berücksichtigt und helft euch gegenseitig, damit bald wieder etwas Normalität für alle da ist.»

Der vor vier Jahrzehnten gegründete Gewerbeverein Märstetten kennt nach wie vor keine Mitgliedersorgen. Mit der Aufnahme von drei Neumitgliedern zählt der Verein nun 70 Mitglieder. Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss. Ohne Gegenstimme unterstützten die Versammlungsteilnehmer auch den Antrag des Vorstandes, den Jahresbeitrag wie bisher und die Abgabe an den Spitex Verein Thur-Seerücken zu belassen.

Zwei Rücktritte aus dem Vorstand

Für die kommende Jahresversammlung künden Präsident Urban Bernhardsgrütter und Vorstandsmitglied Ernst Boltshauser ihren Rücktritt an. «Ich freue mich über den heutigen Grossaufmarsch von Mitgliedern und euren aktiven Präsidenten und Vorstand», wendet sich Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau und Vorstandsmitglied des Thurgauer Gewerbeverbands, abschliessend an die Mitglieder.

Nach einem vierjährigen Unterbruch ist es dieses Jahr wieder Zeit für die Durchführung einer Gewerbeausstellung. Unter dem Motto «Gemeinsam-aktiv-miteinander» soll vom 2. bis 4. September dieses Jahres die siebte Gewerbeausstellung Märstetten (GAM) mit rund 60 Ausstellern stattfinden.