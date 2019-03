Märstetten: Tanzende Turner Drei Mal haben die turnenden Vereine ihr Können dem Publikum präsentiert. Werner Lenzin

Die Mädchenriege zeigt wie alle anderen Turner einen abwechslungsreichen Auftritt zu fetziger Musik. (Bild: Werner Lenzin)

Die Abendunterhaltung der turnenden Vereine Märstetten beginnt mit den Kleinsten: Als Rock’n’Roller in Miniaturausführung mit Plastikgitarren stehen die Kinder vom Muki- und Vaki-Turnen auf der Bühne.

Geschmückt mit Hawaii-Kränzen auf dem Kopf und Hula-Hoop-Reifen in den Händen werden die Teilnehmer des Kitus von ihren Mamis und Papis auf die Bühne begleitet. Der bunte Grossaufmarsch zeigt: Bei der Turnerfamilie Märstetten kennt man weder Generationen- noch Nachwuchsprobleme.

Bauernfamilie sorgt für Unterhaltung

Morena Di Nardo und Jan Aus der Au begleiten als Moderatoren am Mikrofon durch den Abend. Eine Bauernfamilie sorgt mit humorvollen Einlagen für die Lacher zwischendurch. Unterbrochen wird der Auftritt der Kleinen Mädchenriege und der Kleinen Jugi durch den Auftritt von Elvis, The King Of Rock and Roll und Ex-Olympia-Sieger Hausi Leutenegger.

Die Nationalturner lassen die Seele baumeln und stemmen Steine in die Höhe. «Ghostbusters» und «Dirty Dancing» begleiten die Mädchenriegen. Die Grosse Jugi bedient sich des Songs «Ameno».

Spritzige Tanzauftritte begeistern

Mit spannenden Elementen aus dem Bereich Barren- und Bodenturnen sorgt der Turnverein. Daniela Blöchliger ist gekommen, um den Auftritt ihrer beiden Kinder Jana und Livio zu bestaunen. «Besonders gefallen hat mir der sehr genaue und synchrone Auftritt der Grossen Mädchenriege und die neuen Ideen des Turnvereins», lautet ihr Fazit nach den ersten beiden Programmteilen.

Die Frauen- und Männerriege bietet einen Schwarz-Weiss-Reigen und für die beiden vielbeklatschten Höhepunkte sorgen der Damenturnverein und der Turnverein mit spritzigen und feurigen Tanzauftritten.