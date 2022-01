Take-away-Hilärimahl und ein Gewinn in der Rechnung: So verlief die traditionelle Bürgerversammlung

An der Versammlung der Bürgergemeinde Märstetten gab es einen Blick in den Bürgerrodel und in die Zahlen der Rechnung. Am Ende gab es für die anwesenden Stimmberechtigten Wein, Wurst und die «Hilariuszeitung».