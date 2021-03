Märstetten Neuartiger Gottesdienst: Die Musik steht im Zentrum In der evangelischen Kirche Märstetten führten am Sonntagabend eine Sängerin, ein Organist und der Pfarrer eine neue Art des Gottesdienstes auf. Im Zentrum bei «Klangfülle» stand die Musik, das gesprochene Wort diente zur Umrahmung des Anlasses.

Mezzosopranin Marike Potts und der Märstetter Organist Markus Schmid stellen die Musik, den Klang und die Lieder ins Zentrum des neuen Gottesdienstes «Klangfülle». Bild: Manuela Olgiati

Eine neue Art Gottesdienst und eine neue Art der Erfahrung soll es sein. Die «Klangfülle», die am Sonntag erstmals in der evangelischen Kirche Märstetten aufgeführt wurde, ist ein musikalisches Hörerlebnis. «Klangfülle» betont in erster Linie die Botschaft der Musik und in zweiter Linie das Wort Gottes. «So richtig traditionell evangelisch-reformiert ist es eigentlich umgekehrt», sagt Pfarrer Tobias Arni an diesem Abendgottesdienst. Nicht so bei der «Klangfülle». Hier stehe die Musik im Zentrum des Gottesdienstes.

Die Besucherinnen und Besucher haben sich für dieses Klangerlebnis angemeldet, die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Nun sitzen sie mit Gesichtsmaske und genügend Abstand in ihrer Kirchenbank. Eingeleitet wird die Musik durch Bachs «Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust».

Zu dritt Worte und Musik interpretiert

Im Mittelpunkt des Abendgottesdienstes steht das Kirchenlied «Was Gott tut, das ist wohl getan.» Der Pfarrer spricht die erste Strophe des Liedtextes vorne im Kirchenraum. Der Märstetter Organist Markus Schmid spielt diese nach und die Mezzosopranistin Marike Potts singt oben auf der Empore. Es folgen fünf weitere Liedstrophen. Die Aufführung zu dritt berührt die Herzen der Menschen. Die gesprochenen Worte des Pfarrers handeln von Gott, der in schwierigen Zeiten da ist. Die Worte unterstützen den Gesang und die Melodie. Das Lied soll den Menschen von Beginn an Mut machen.

Pfarrer Tobias Arni erwähnt, dass das Lied aus dem 17. Jahrhundert stammt. Der Dichter Samuel Rodigast hatte den Text für seinen kranken Freund geschrieben. Komponist Severus Gastorius vertonte das Gedicht. Es wurde rasch berühmt und im Kirchgesangsbuch aufgenommen. Der deutsche Barockkomponist Johann Pachelbel schrieb dazu eine Variationsreihe.

Nach den Gebeten und dem Segen des Pfarrers interpretieren die Musiker zum Abschluss vorne im Kirchenraum das Lied von Heinrich Schütz «Ich will den Herrn loben allezeit». Die Kirchbesucher spenden grossen Applaus. Eine Besucherin sagt: «Es tut gut, die Musik unter Menschen zu hören.»

Die zweite Ausgabe der «Klangfülle» findet am 2. Mai um 9.30 Uhr in der Kirche Märstetten statt.