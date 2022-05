Märstetten Musik seit einem halben Jahrhundert: Das Spiel der Kantonspolizei Thurgau feiert Jubiläum Am Jubiläumskonzert in Märstetten präsentierte der Verein einen musikalischen Querschnitt durch seine Geschichte. Das Blasorchester unter der Leitung von Dirigentin Sarah Bächi zeigte sich in Hochform. Polizeidirektorin Cornelia Komposch überbrachte eine Grussbotschaft der Kantonsregierung.

Die Mitglieder des Spiels der Kantonspolizei Thurgau lauschen den Ansagen von Moderator Hanspeter Krüsi, dem Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Claudia Schumm

Das Publikum im voll besetzten Saal der Weitsicht in Märstetten freute sich schon beim Abendessen auf die musikalischen Leckerbissen, die im Jubiläumsprogrammheft des Spiels der Kantonspolizei Thurgau aufgeführt waren. Mit Stücken wie «Abba Gold», «Festival Fanfare» oder dem «Marsch der Söldner» begeisterte das Orchester das Publikum. Die Stücke waren ein Querschnitt durch 50 Jahre musikalische Vereinsgeschichte, ein bunter Blumenstrauss mit bekannten Melodien, welche die Herzen der Zuhörer berührten – und zwischendurch trommelten kraftvoll die Tambouren.

Roland Schneiter, Präsident Spiel der Kantonspolizei Thurgau. Bild: Claudia Schumm

Im Orchester dabei ist auch Roland Schneiter, der im Dezember 2021 neuer Vereinspräsident wurde. «Die Blasmusik ist seit meiner Jugend Teil meines Lebens. Es erfüllt mich mit Stolz und Freude, am heutigen Jubiläumskonzert mitwirken zu dürfen», sagt Schneiter. Den ganzen Abend spielte er auf seinem Cornet, griff hie und da zum Mikrofon, auch um seinem Vorgänger Godi Kuhn zu danken und ihn zu verabschieden. Dirigentin Sarah Bächi übertrug ihre Energie auf die Musikerinnen und Musiker, deren Instrumente perfekt miteinander harmonierten. Durch den Abend führte Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Mit guter Moderation und viel Witz bereicherte er den Konzertabend.

Prominenz im Saal

Im Publikum sassen auch prominente Gäste wie die Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann, Nationalrätin Edith Graf-Litscher, der Verbandspräsident der Kantonspolizei Thurgau, Pascal Schmid, Polizeikommandant Jürg Zingg sowie die Thurgauer Regierungsrätin und Polizeidirektorin Cornelia Komposch. Sie überbrachte ein Grusswort der Kantonsregierung und unterstrich die Bedeutung der Polizeimusik für den Kanton.

«Dieses Orchester lässt mit seinen Klängen den Kanton Thurgau in besonderem Glanz erstrahlen.»

Sarah Bächi ist seit dem Jahr 2018 Dirigentin des Spiels der Kantonspolizei Thurgau. Bild: Claudia Schumm

Auch Jürg Zingg ergriff das Wort. «Ich bin sehr stolz auf dieses 50-Jahr-Jubiläum. Vereine sind für die ganze Gesellschaft sehr wichtig und Musik verbindet Menschen.»

Ehre für die Gründungsmitglieder

Das Jubiläumskonzert am Samstagabend war ein Abend des Wiedersehens: für die Konzertbesucher, welche Bekannte im Saal trafen, oder auch für die ehemaligen Dirigenten, die im zweiten Teil der Abendunterhaltung nacheinander dirigierten. Die Gründungsmitglieder sassen zusammen am Tisch und liessen die Höhepunkte der vergangenen 50 Jahre gedanklich Revue passieren – wie der Auftritt im Schweizer Fernsehen 1975, die zahlreichen schweizerischen Polizeimusiktreffen, das Überraschungskonzert in 2011 für den frisch gewählten Nationalratspräsidenten Hansjörg Walter oder der erste Auftritt der neuen Dirigentin Sarah Bächi in 2018.

Josef Stolz, Initiator des Spiels der Kantonspolizei Thurgau. Bild: Claudia Schumm

Gegen Ende des Abends wurden zwei Gründungsmitglieder geehrt, die bis heute aktive Mitglieder sind: Josef Büttiker, der unfallbedingt im Publikum sass, und Fähnrich Hans Wälchli, der seine Fahne am Samstagabend an Boris Rütsche übergab. Josef Stolz, Initiator des Spiels sagt: «Es ist schön, dass unser Verein nach 50 Jahren immer noch existiert. Ich freue mich sehr über das heutige Treffen mit den anderen Gründungsmitgliedern.» Zum Schluss sangen die Musiker zusammen mit dem stehenden Publikum das «Thurgauerlied».

Rahel Schmid, Konzertbesucherin aus Weinfelden. Bild: Claudia Schumm

Für Rahel Schmid aus Weinfelden, die Frau von Verbandspräsident Pascal Schmid, war es ein sehr gelungener Abend: «Es ist schön, wieder ein Konzert besuchen zu können. Mir hat der musikalische Unterhaltungsabend mit der witzigen Moderation sehr gefallen.» Und Konzertbesucher Hans Ramp aus Märstetten sagt: «Musik bereichert jeden Anlass. Am besten hat mir das Stück ‹Abba Gold› gefallen. Es erinnert mich an meine Jugend.»