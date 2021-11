Märstetten Gemeindeversammlung Märstetten: Lange Debatte und viele Fragen um steigende Personalkosten An der Budgetversammlung der Politischen Gemeinde Märstetten bewilligt der Souverän alle Anträge des Gemeinderats. Diskussionen gibt es jedoch bezüglich der steigenden Lohnkosten.

Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari führt durch die Versammlung. Bild: Sabrina Bächi

Der grosse Knall blieb aus. Die Versammlung verlief fast immer in ruhigen Bahnen und alle Geschäfte wurden angenommen. An der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend in der Weitsicht in Märstetten kam es zwar zu Diskussionen, einen Rücktritt wie noch vor einem Jahr gab es allerdings nicht. Damals schien die Gemeinde vor einem Trümmerhaufen zu stehen. An diesem Donnerstagabend will bewusst niemand von der Exekutive zurückschauen, sondern lieber vorwärts. Und dennoch kommt das Wort Altlasten immer wieder vor. Doch von vorne.

101 stimmberechtigte Bürgerinnen und Bürger haben sich zur Versammlung eingefunden. Haupttraktanden sind die Budgets der politischen Gemeinde sowie der Werke und fünf Einbürgerungen.

Personalkosten steigen

Zum Budget der Gemeinde gibt es vor allem beim Punkt Personalwesen einige Fragen. Die frühere Gemeinderätin Indira Marazzi kann sich eine von ihr festgestellte Differenz zwischen dem vorjährigen und dem Budget 2022 nicht erklären. Konkret gehe es um eine Erhöhung von 42'000 Franken. Auch nach mehrmaligem Nachfragen wird ihre Frage offensichtlich nicht zu ihrer Zufriedenheit beantwortet. Ein weiterer Votant meldet sich mehrfach zum Thema Personalkosten zu Wort. Denn die Gemeinde hat viele Wechsel auf der Verwaltung verzeichnet, einige Stellen wurden aufgestockt und entsprechend höher fällt der Etat bei den Lohnkosten aus.

101 Stimmberechtigte nehmen an der Versammlung in der Mehrzweckhalle Weitsicht teil. Bild: Sabrina Bächi

Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch stört sich an der Art und Weise der Fragen. In einem mehrminütigen Monolog verteidigt sie die Arbeit ihrer Verwaltungsangestellten und weist vermehrt auf die vielen Aufgaben hin, welche man eben auch wegen der Altlasten zu bewältigen habe.

«Es ist schade, wenn wir an diesem Abend nur negative Kritik hören. Ich weiss, es braucht Mut, aber es wäre schön, wenn sich auch zufriedene Votanten zu Wort melden würden.»

Diesen Gefallen tut ihr dann auch ein Votant, woraufhin die Versammlung wieder in geordnete Bahnen verfällt. Zügig lässt die Gemeindepräsidentin im Anschluss an die Diskussion über das Budget, den Steuerfuss und die Investitionsrechnung in globo abstimmen. Mit 13 Gegenstimmen und neun Enthaltungen werden die drei Posten grossmehrheitlich angenommen. Beim Budget zu den Gemeindewerken gibt es nach der Vorstellung einzelner Posten keine grosse Diskussion und das Budget wird ohne Gegenstimme genehmigt.

Budget mit Defizit Der Gemeinderat beantragt den 101 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, den Steuerfuss auf 51 Prozent zu belassen. Weiter schlägt er vor, das Budget 2022 mit einem Defizit von 763'000 Franken sowie die Investitionsrechnung über 1,8 Millionen zu genehmigen. Bei den Werken rechnet der Gemeinderat mit einem Plus von 127'000 Franken und mit Investitionen in der Höhe von 1,4 Millionen. Alle Anträge werden genehmigt. (sba)

Während die fünf Einbürgerungsgesuche in geheimer Abstimmung durchgeführt wurden, berichten die Gemeinderäte aus ihren Ressorts, um die Wartezeit zu überbrücken.

Ressorts neu verteilt

Während Martin Boltshauser aus dem Ressort Sport und Kultur nicht viel zu berichten hat, ausser dass der Neujahrsapéro Corona zum Opfer fällt, erläutert Andrina Greutmann aus dem Ressort Soziales über die Veränderungen in ihrem Zuständigkeitsbereich. Man habe bei der Sozialhilfe zahlreiche Dossiers erneut überarbeiten müssen, da sie unzureichend erfasst waren. «Es ist wichtig, dass man die Fälle genau ansieht, so können wir auf lange Sicht auch Steuergelder sparen», sagt sie.

Coronakonform: Grosse Distanzen unter den Stimmberechtigten, Plexiglaswände zwischen den Gemeinderäten. Bild: Sabrina Bächi

Fritz Hefti vom Ressort Sicherheit und Verkehr berichtet von den zahlreichen Feuerwehreinsätzen und bedankt sich für die Budgetgenehmigung, da in der Investitionsrechnung auch der Ersatz von Fahrzeugen verzeichnet ist. Vize-Gemeindepräsidentin Sabina Michel berichtet von digitalen Baugesuchen und gibt damit einen Einblick, wie die künftige, papierlose Verwaltung aussehen könnte. Der amtsjüngste Gemeinderat, Stefan Trösch, gibt einen Ausblick in die Zukunft, was Märstetten im Bereich Gesundheit und Gesellschaft erwartet.

«Ich hoffe, dass es auch nach der Pensionierung unseres Dorfarztes weiterhin eine Arztpraxis in Märstetten gibt.»

Am Ende berichtet Susanne Vaccari von der neuen Ressortaufteilung und dass der Gemeinderat in zweiwöchigem Rhythmus Sitzungen abhält, «die dann immer noch 30 Traktanden aufweisen». Zudem soll es eine neue Website geben im kommenden Jahr.

Dienstjubiläum für den Werkhofleiter

Da der zurückgetretene Gemeinderat Guido Stadelmann nicht vor Ort ist, wird er zu einem späteren Zeitpunkt verdankt. Werkhofleiter Willi Lutz hingegen, «das bekannteste Gesicht Märstettens», darf zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum einen Strauss und Dankesworte von der Gemeindepräsidentin übernehmen. Nachdem zum Ende der Versammlung klar ist, dass alle fünf Einbürgerungsgesuche genehmigt sind, schliesst Susanne Vaccari-Ruch die Versammlung nach zweieinhalbstunden um Punkt zehn Uhr.