Märstetten Erwin Finger macht die Welt seit 40 Jahren farbiger Seit 1981 arbeitet Erwin Finger beim Kradolfer Malerhandwerk AG in Märstetten. Er schätzt immer noch den Austausch mit den Kunden.

Erwin Finger arbeitet seit 40 Jahren für die Firma Kradolfer in Märstetten. Bild: PD/Werner Lenzin

(red) Am 13. April 1981 begann der damals 16-jährige Erwin Finger aus Eschikofen beim damaligen Seniorchef Heini Kradolfer seine dreijährige Malerlehre. Sein Oberstift war damals sein heutiger Chef Martin Kradolfer und die beiden blicken heute stolz auf eine gemeinsame 40-jährige Berufskarriere zurück. Das Märstetter Malergeschäft blickt auf eine langjährige Tradition zurück und wurde von Vater Heinrich im Jahr 1935 gegründet. In der Zwischenzeit hat der traditionelle Malerbetrieb sechs Mal seinen Namen geändert und heisst heute: Kradolfer Malerhandwerk AG.

Der Jubilar schätzt den Kundenkontakt

Und weshalb ist der heute 56-jährige Jubilar zeitlebens seinem Lehrbetrieb treu geblieben? «Ich schätzte die Nähe zum Arbeitsplatz, fühlte mich wohl in dieser Gegend und freue mich über alle Massen über den Kontakt mit den Kunden», sagt er. Sein Chef nennt ihn einen Allrounder, den man überall einsetzen konnte. Der Jubilar arbeitete seit vielen Jahren im selben Team. «Dieses ist klein, super organisiert, beliebt bei der Kundschaft und arbeitet sehr selbstständig», sagt der heutige Chef.

Und was hat sich in diesen vier Jahrzehnten verändert? «Wir arbeiten weniger mit Lösungsmitteln und mehr mit Wasser, aber handwerklich ist heute vieles noch wie früher», sagt Erwin Finger. Seinen Beruf bezeichnet er als abwechslungsreich und was sehr wichtig ist: «Man muss Menschen mögen.»