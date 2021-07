Märstetten Ausgestrickt: Nach 41 Jahren als Handsgi-Lehrerin geht Gaby Czirak in Pension Die Primarschülerinnen und Primarschüler von Märstetten haben vergangene Woche ihre Lehrerin für Textiles Werken in den Ruhestand verabschiedet. Czirak hat in ihrer Karriere über 1000 Kinder unterrichtet.

Die Märstetter Primarschüler verabschieden sich von ihrer Handsgi-Lehrerin Gaby Czirak. Schulleiter Michael Frischknecht trägt für sie die Zeine mit den Abschiedsgeschänke. Bild: Werner Lenzin

Es ist mäuschenstill am Morgen des letzten Schultages vor den Sommerferien in den Gängen des Schulhauses. Dies, obwohl alle Schülerinnen und Lehrpersonen sich zu einem Spalier aufgestellt haben. Die Türe zum Schulzimmer für Textiles Werken öffnet sich und grosser Applaus hallt durch das ganze Schulhaus. Begleitet von Schulleiter Michael Frischknecht, schreitet Gaby Czirak das Spalier ab und auf dem Pausenplatz versammeln sich anschliessend alle rund um die auf einem Schaukelstuhl sitzende Hauptperson.

«D’Frau Czirak isch es super Frau, findet mir Lehrer und d’ Schüeler au», tönt es begeistert und dankbar aus den Kehlen von Gross und Klein. «Mir wönd wüsse wie da goht, wenn d’Masche d’Nodle wieder verloht», heisst es weiter. «41 Jahre hast du die Schule mitgeprägt und mitgestaltet, dabei deine Spuren hinterlassen und mit deinem Wissen und deiner Leidenschaft für das Fach Textiles Werken unzählige Kinder begeistert», sagt Schulleiter Michael Frischknecht.

Unterricht für über 1000 Kinder

Frischknecht stellt fest, dass die Fachlehrerin im Verlaufe ihres langen Wirkens an der Schule Märstetten ungefähr 1000 Kinder unterrichtet hat, dies mit Leidenschaft, voller Begeisterung, Elan und Dynamik. «Es gibt Ereignisse wie diese, die lassen sich mit Worten nicht würdigen, weil sie einfach zu grossartig sind», so der Schulleiter. Er erinnert sich an seine Schulbesuche: «Die Kinder waren konzentriert, mit Herzblut dabei und zeigten sich stolz auf die von ihnen realisierten Arbeiten.»

«Gaby Czirak ist eine zuverlässige Person und zeichnete sich durch ihre fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch durch ihre Liebe zu jedem einzelnen Kind aus.»

Sie habe es verstanden, jede Schülerin und jeden Schüler individuell zu fördern und zu begleiten. Dank ihrer Vielseitigkeit und der Organisation von attraktiven Unterrichtseinheiten sei es ihr gelungen, dem Fach Textiles Werken Wichtigkeit zu verleihen. Dem Zeitgeist habe sie als Lehrperson Rechnung getragen. «Die Herstellung von unzähligen Gegenständen für die Kinder waren attraktiv und das Nützlichkeitsprinzip hat sie nie aus den Augen verloren.»

Der Schulleiter gibt seiner Hoffnung darüber Ausdruck, dass die nun in den Ruhestand tretende Lehrerin mit ebenso viel Elan ihre persönlichen Projekte realisieren könne und ab und zu wieder an ihre schöne Zeit an der Schule Märstetten zurückdenke. Gaby Czirak und der Schulleiter, ausgerüstet mit einer Weidenzeine, schreiten dann die Schülerschar ab. Von jeder Klasse gibt es nicht nur einen riesigen Wollknäuel, gespickt mit guten Wünschen, sondern auch dankende und anerkennende Worte der Schüler selbst. «Für jeden kommt einmal die Stunde des Abschieds, lebt doch Erinnerung, die Zeit sie bleibt nicht stehen», singen alle im Kanon.