Männerchor Kurzrickenbach feiert sein 175-Jahr-Jubiläum Mit den Sängerfreunden des Bergechos St. Roman aus dem deutschen Wolfach feierte der Männerchor Kurzrickenbach sein grosses Jubiläum. Erwin Schönenberger

Gemeinschaftskonzert: Der Männerchor Kurzrickenbach singt mit den Gästen aus Deutschland. (Bild: Erwin Schönenberger)

Er dürfte wohl einer der ältesten Männerchöre im Thurgau sein, mutmasste Thomas Niederberger, Kreuzlinger Stadtpräsident, in seinem Grusswort zum 175-Jahr-Jubiläum des Männerchors Kurzrickenbach. Jedenfalls, so Niederberger, liegt das Chor-Gründungsjahr, 1843, sogar fünf Jahre vor der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates. Auch von einer Eisenbahn oder einem Telefon wusste man damals noch nichts. Ja, sogar Louis-Napoleon wurde erst neun Jahre später zum französischen Kaiser Napoleon III. Immerhin gab es im Gründungsjahr bereits den Würfelzucker, den damals Jacob Christoph Rad in Tschechien erfunden hatte, erzählte der Stadtpräsident.

Die ganze Bandbreite des Männerchorgesangs

Klar, dass dieses grosse Jubiläum in Kurzrickenbach gebührend gefeiert wurde. Wie könnte dies besser gehen als mit Gesang? Zum Fest eingeladen hatte der Männerchor, wie schon 25 Jahre davor, seine Freunde, das Bergecho St. Roman aus dem deutschen Wolfach. Damit kamen die Freunde des Chorgesangs gleich doppelt in den Genuss besten Männergesangs. Im Gottesdienst am Sonntagmorgen wurde nicht nur gesungen, sondern auch an die verstorbenen ehemaligen Chormitglieder gedacht.

Am Nachmittag unterhielten die beiden Chöre in der Kirche Kurzrickenbach die Besucherinnen und Besucher mit einem abwechslungsreichen Konzert. Es zeigte die ganze Bandbreite der Männerchorliteratur auf. Obwohl beide Chöre nur aus etwa 20 Sängern bestanden, durften sich die Zuhörer über den vollen Chorklang freuen. Sowohl Beatrice Hidber, die Chorleiterin vom Kurzrickenbacher Chor, als auch Jürgen Jäger, Leiter des Gastchores aus Wolfach, gelang es, das Beste aus ihren Chören herauszuholen.

Besinnliches und Unterhaltsames

Wie es sich für ein Konzert in einer Kirche gehört, bildeten besinnliche Lieder einen bedeutenden Teil des Konzertprogramms. So genossen die Zuhörer das «Halleluja» ebenso wie den ergreifenden Gabalier-Hit «Amoi seg’ ma uns wieder» oder Peter Roths «Üse Vater im Himmel». Daneben hatten auch fröhliche Lieder ihren Platz. Die einheimischen Sänger erfreuten mit dem «Siloballe-Blues» oder einem jazzigen «Boogie-Woogie» und die Sänger des Bergechos schafften es gar, den originellen «China-Marsch» auswendig zu singen.

Joseph Bannwart, der die Kurzrickenbacher auf dem Klavier begleitete, erfreute das Publikum mit «The Green Leaves of Summer». Grosser Applaus belohnte die beiden Chöre für ihr gelungenes Konzert.