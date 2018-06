60 Mädchen tanzen um die Kirche in Berg Die Roundabout-Tanzgruppen feiern am 24. Juni ihr zehnjähriges Bestehen. In dieser Zeit ist der Verein von einer Handvoll Teenagern zu einer Gruppe von 60 Mädchen angewachsen. red

Die älteste Tanzgruppe bei ihrem Auftritt an der letzten Wega. (Bild: PD)

Begonnen hat es mit einer kleinen Gruppe der Teenager-Schar vor zehn Jahren. Heute tanzen bereits 60 Mädchen in den vier Roundabout-Gruppen. Einer der jüngsten Sportvereine von Berg ist schnell gewachsen. Lisa Herzog, kantonale Leiterin Roundabout Thurgau/Schaffhausen und Mitleiterin zweier Gruppen, sagt: «Wir tanzen gern, haben Spass miteinander und geben Fragen der Entwicklung und des Frauseins viel Raum.» So ist Roundabout als nationales Gesundheitsförderungs- und Präventionsangebot fest verankert in der Jugendarbeit. Im Thurgau gibt es 16 Gruppen: sechs Kids-Gruppen für 8-12-Jährige und zehn youth-Gruppen für 12-20-Jährige. «Unsere Tanzleiterinnen werden von kantonalen und nationalen Lehrerinnen ausgebildet und teils auch von Jugend und Sport», sagt Lisa Herzog.

Am Kirchenfest vom Sonntag, 24. Juni, wird das Zehn-Jahr-Jubiläum von Roundabout Berg gefeiert. Alle vier Tanzformationen treten auf. Das Fest beginnt mit dem Familiengottesdienst um 9.30 Uhr. Anschliessend bietet ab 11 Uhr ein riesiges Spielgelände rund um die Kirche Unterhaltung für Jung und Alt. (red)