Löschschaum im Boden versickert: Grundstück bei Tobi Seeobst AG in Egnach muss für eine halbe Million Franken saniert werden Auf einer unbebauten Parzelle in Egnach versickerte beim Brand der Tobi Seeobst AG im März 2018 eine grosse Menge Schaumlöschmittel. Wegen toxischer Stoffe muss das betroffene Areal zeitnah ausgehoben werden.

Das Areal bei der Tobi Seeobst AG in Egnach ein paar Tage nach dem verheerenden Brand im März 2018. Links unten sind noch Reste des Löschschaums sichtbar. (Bild: Ralph Ribi)

(pd/vat) Wegen eines Grossbrands im vergangenen Jahr in Egnach in der Tobi Seeobst AG mussten grosse Mengen Schaumlöschmittel eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Menge an Schaum kam es zu einem Rückstau in der Schmutzwasser-Kanalisation. Um zu verhindern, dass überlaufendes Löschwasser direkt in den nahe gelegenen Bodensee abfliessen konnte, wurde temporär Löschwasser auf eine unbebaute Parzelle geleitet, heisst es in der Mitteilung des Kantons Thurgau. Bei einer Nachkontrolle stellten Mitarbeitende des Amts für Umwelt bis zu einer Tiefe von circa einem Meter perfluorierte Tenside (PFT) fest. PFT kommen in der Natur nicht vor, sind toxisch, nicht abbaubar und reichern sich in der Nahrungskette an.

Damit diese Stoffe nicht ins Grund- oder Seewasser gelangen können, muss der Boden auf der betroffenen Parzelle zeitnah entfernt werden. Ob die am Standort vorgefundene PFT-Belastung im Zusammenhang mit dem Einsatz der Schaumlöschmittel steht, wird von der Staatsanwaltschaft Thurgau untersucht.

Boden weist sehr hohe Belastung auf

Insgesamt rechnet das Amt für Umwelt mit ungefähr 1000 Kubikmeter Bodenaushub. Rund die Hälfte des Bodens weist eine so hohe Belastung auf, dass das Material vor der Deponierung behandelt werden muss.

Die Kosten von knapp 480'000 Franken müssen durch den Verursacher getragen werden. Da diese straf- und haftungsrechtlichen Abklärungen noch im Gang sind, finanziert das Amt für Umwelt den Betrag vor, heisst es weiter im Communiqué. Der Regierungsrat hat das Amt für Umwelt beauftragt, die Sanierungsarbeiten durchführen zu lassen. Die Arbeitsgemeinschaft Eberhard Bau AG/ Eberhard Recycling AG aus Kloten erhielt den Zuschlag nach einer öffentlichen Ausschreibung.

Die Arbeiten beginnen noch diesen Herbst. Die Anwohnerinnen und Anwohner der betreffenden Parzelle werden vor dem dem Start der Arbeiten darüber informiert.