Literaturlesungen in Wohnzimmern entlang des Untersees

Am Samstag, 14. September um 15.30 Uhr, verkörpert Volker Ranisch «Die Schachnovelle» im «Haus zum Gries» in Berlingen. Anschliessend liest Irena Brežná um 19 Uhr im «Breitenstein» in Ermatingen aus ihrem Buch «Wie ich auf die Welt kam: In der Sprache zu Hause». Am Sonntag, 15. September um 11 Uhr trägt Peter Stamm sein Stück «Seerücken» im «Alten Debrunner-Haus» in Ermatingen vor. Am Nachmittag um 16 Uhr liest Eva Maria Hux aus ihrem Buch «Die Hand der Mirjam» im «Haus zur Glocke» in Steckborn. Karl-Heinz Ott liest um 19 Uhr aus «Und jeden Morgen das Meer» im «Steinhaus» in Tägerwilen.