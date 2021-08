Lipperswil Neuer Präsident für den Verein Napoleonturm: Markus Thalmann übernimmt das Zepter von Karl Möckli Markus Thalmann wurde an der Generalversammlung des Vereins Napoleonturm zum Nachfolger von Gründungspräsident Karl Möckli gewählt.

Reinhard Suhner und Peter Dransfeld überreichen dem scheidenden Präsidenten des Vereins Napoleonturm Karl Möckli einen Gutschein für einen Zeppelinflug. Bild: Kurt Peter

«Es ist der richtige Zeitpunkt, zurückzutreten», sagt Gründungspräsident Karl Möckli beim Traktandum «Ersatzwahl» an der Generalversammlung des Vereins Napoleonturm im Golfrestaurant Lipperswil. Der vom Vorstand zur Wahl vorgeschlagene Markus Thalmann muss sich allerdings entschuldigen lassen: «Nach 43 Jahren gebe ich musikalisch wieder Vollgas», liess er durch Karl Möckli mitteilen. Aktuell weilt er mit seinem Cello in einem Musiklager in Arosa.

Thalmann nahm auch zu seiner Kandidatur Stellung: Er habe als Vizepräsident dem Vorstand signalisiert, dass er das Amt übernehmen werde. Er werde versuchen, die vielfältigen Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. Am Ende wird Thalmann mit einer Gegenstimme klar gewählt.

Markus Thalmann ist der neue Präsident des Vereins Napoleon Turm. Bild: Andri Vöhringer

Oberste Plattform wird für 40'000 Franken abgedichtet

Die 36 Stimmberechtigten bewilligen einstimmig einen Betrag von 40’000 Franken für bauliche Massnahmen an der obersten Turm-Plattform. «Die ersten Betriebsjahre haben das gewählte Konzept im wesentlichen bestätigt», erklärt Vorstandsmitglied Peter Dransfeld. Allerdings dringe aus der obersten Plattform, vor allem bei Schneeschmelze, mehr Wasser als erwartet auf die Konstruktion, sodass diese länger nass bleibe.

«Das kann langfristig schaden, zudem gefährdet Eis die Trittsicherheit.»

Darum habe der Vorstand Massnahmen geprüft. Vorgeschlagen werde eine Abdichtung der obersten Plattform, wodurch weniger Wasser in die Konstruktion eindringe.

An der Generalversammlung 2020 war bereits ein Betrag von 20’000 Franken bereits genehmigt worden. «Die nähere Prüfung der Kosten durch Einholen von Offerten hat ergeben, dass der genehmigte Betrag nicht genügt», erklärt Dransfeld. Für eine einwandfreie Ausführung müsse mit dem Doppelten gerechnet werden.

Turm musste drei Monate geschlossen bleiben

«Covid-19 hat das Jahr 2020 geprägt und wird uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben», sagt Karl Möckli in seinem Jahresbericht. Der Turm sei drei Monate geschlossen geblieben und der geplante Apéro zum dreijährigen Bestehen des Turms habe aus Vernunftsgründen abgesagt werden müssen.

Der Napoleonturm im Morgenlicht. Bild: PD

Der von Reinhard Suhner präsentierte Kassenbericht zeigt ein erfolgreiches Jahr auf. Der Gewinn beläuft sich auf 13’500 Franken, das Eigenkapital auf 56’600 Franken. Die Mitglieder genehmigen die Rechnung einstimmig. Das Budget 2021 sieht einen Verlust von 39’000 Franken vor, begründet vor allem mit den baulichen Massnahmen.

Der nüchterne und beharrliche Präsident

Peter Dransfeld verabschiedet Karl Möckli als Vorstandsmitglied, das «von Anfang an mit dem scheidenden Präsidenten zusammengearbeitet hat». Es brauche eine gewisse Nüchternheit und Beharrlichkeit, um etwas zu erreichen.

«Karl Möckli hat diese Eigenschaften und er hat sich auch in unruhigen Zeiten nicht entmutigen lassen.»

In stoischer Ruhe habe er die unterschiedlichsten Herausforderungen angenommen und «er übergibt einen gesunden Verein und ein fünfjähriges Bauwerk. Ein angemessener Dank ist fast nicht möglich».

Die Mitglieder ehren den scheidenden Präsidenten mit lang anhaltendem Applaus. Karl Möckli selbst nimmt «doch mit etwas Wehmut Abschied». Er verweist noch auf einen wichtigen Termin: «Das 5-Jahr-Jubiläum wird am 20. Mai 2022 gefeiert.»