Dä Brüeder vom Heinz will mit einem «Schätzeli-Ding» an den Songcontest Manfred Fries hat Grosses vor. Er bewirbt sich mit zwei Liedern als Schweizer Vertreter am Eurovision Song Contest. Im einen singt er ein Duett mit seiner neuen Lebenspartnerin. Die Videoclips dreht er derzeit im Studio Bildrauschen in Bürglen. Mario Testa

Joshua Muhl filmt Manfred Fries und seine Freundin Mirjam Engeli. Die beiden singen ihr Duett «Weichi Chnü». (Bild: Mario Testa)

Dä Brüeder vom Heinz macht gemeinsame Sache mit dä Schwöschter vo de Barbara. Der Songwriter – mit bürgerlichem Namen Manfred Fries – hat mit seinen Liedern «Fitti Mannne», «Wyfelde» und «Thurgauer» in den vergangenen Jahren ein grosses Publikum über die Sozialen Medien erreicht. Nun will er mit seiner Lebenspartnerin Mirjam Engeli an den Eurovision Song Contest (ESC).

«Ich finde diesen Anlass einfach lässig, verfolge ihn schon seit 40 Jahren»

sagt Fries. Die beiden singen ein Duett. Ein Liebeslied mit dem Titel «Weichi Chnü», passend zu ihrer eigenen Situation. «Wir haben uns vor knapp einem Jahr kennen gelernt. Auf einen Chat im Internet folgte die Verabredung zum Kaffee am nächsten Tag. Am Abend waren wir ein Paar», sagt Fries. In den gemeinsamen Sommerferien in Irland entstand dann das Lied. «Es ist quasi ein Schätzeli-Ding. Wir haben am letzten Abend zusammen gesungen, und da ist der Song entstanden. Zuhause habe ich ihn dann fertig geschrieben. Es ist das erste mal, dass ich ein Duett singe.»

Von der Kirche ins Filmstudio

Für Mirjam Engeli ist nicht das Duett das Neue, sondern die Popsparte. «Ich singe normalerweise Klassik als Sopran in Kirchen. Händl oder Haydn zum Beispiel», sagt die gelernte Hochbauzeichnerin und Mutter zweier Töchter. «Ich hab Manfred auch gesagt, dass meine Stimme doch gar nicht passt für seine Art von Musik. Aber er hat mich ermutigt zum Duett und es klappt.»

Filmemacher Joshua Muhl.

Am Donnerstag standen die beiden erstmals zusammen vor der Kamera. Im Studio Bildrauschen in Bürglen entsteht der Videoclip zum Song. Verantwortlich für die Umsetzung ist Joshua Muhl. Der Winterthurer hat sich mit seinem Bruder und einem befreundeten Tontechniker den Traum des eigenen Film-Foto-und Tonstudios im ehemaligen Sun-Areal erfüllt. Der Filmemacher sagt:

«Einen solchen Raum kann man sich in Winterthur nicht leisten. Hier in Bürglen konnten wir uns eine kreative Insel einrichten, ohne dauernd unter Produktionsdruck zu stehen.»

Zu sehen sein wird das Video im Dezember. «Dann veröffentliche ich es im Internet», sagt Manfred Fries, der auf Nummer Sicher geht. Er bewirbt sich gleich auch noch mit einem zweiten Song für den ESC. Auch bei diesem singt er Mundart. «Ich denke, mit Mut zu Schweizerdeutsch hätten wir da auch mal wieder Chancen auf Erfolg. Englisch ist austauschbar, hat keine Kontur.»