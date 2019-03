Leseratten kommen während der Weinfelder Buchtage auf ihre Kosten

Die Weinfelder Buchtage dauern vom 8. bis 10. März. Die Lesungen finden jeweils abends in verschiedenen Räumlichkeiten statt. Die Lesungen sind entweder im Rathaussaal, im Gasthaus zum Trauben oder in der Buchhandlung Klappentext. Am 8. März beginnt Zsuzsa Bank mit ihrem Roman «Schlafen werden wir später». Es folgen die Lesungen mit Alex Capus und zum Abschluss Walter Millns. Am Samstagnachmittag tritt Marius und die Jagdkapelle um 14 Uhr im Rathaussaal auf. Dies ist das musikalische Intermezzo des Leseanlasses. Abends ab 19 Uhr findet die Lesung von Hans Platzgunners statt. Darauf folgt Michael Theurillat. Den Abschluss macht Verena Rossbacher am Sonntag. Der Einzeleintritt kostet 25 Franken, für Kinder 10 Franken. (jab) www.buchtage.ch