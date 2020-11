Lerncoach zu ADHS-Kindern: Keine Machtkämpfe dafür lernen im Hüpfen Cornelia Freuler erzählte in ihrem Referat zum Umgang mit ADHS-Kindern, was Eltern tun können, um den Umgang mit vom Syndrom betroffenen Kindern zu verbessern. Eines stellt sie klar: Diese Kinder brauchen Bewegung und sie lernen dann auch deutlich besser.

Referentin Cornelia Freuler erzählte in Bischofszell über den Umgang mit ADHS-Kindern. Bild: Werner Lenzin.

Wegen eines Staus erschien Referentin Cornelia Freuler nicht rechtzeitig in der Aula Sandbänkli. Als sie dann endlich vor Ort war, begrüsste sie das Publikum mit den Worten: «Es ist wie bei den Kindern mit dem ADHS-Syndrom, meistens läuft es nicht so wie geplant.» Damit schlug sie eine Brücke zum Thema der zweiten Veranstaltung der Elternschule Bischofszell, in der Lerncoach Cornelia Freuler aufzeigte, was Eltern tun können, um einem Kind mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADHS) die Situation in der Schule und daheim zu verbessern.

Die wichtigsten drei Säulen sind für Freuler die Anpassung des Umfeldes des Kindes, auf dessen Stärken aufbauen und das Syndrom zu akzeptieren. Umfragen würden zeigen, dass 57 Prozent der Eltern täglich ausgeprägte Konflikte mit den von ADHS betroffenen Kindern erleben. Diese zeigten Mühe, beim Fertigstellen von länger dauernden Arbeiten und beim Planen.

«Deshalb», so die Referentin, «kann man eigentlich von einem Aufmerksamkeitslenkungssyndrom sprechen.» Sie weist darauf hin, dass es den betroffenen Kindern schwer falle sich zu entspannen, weshalb es gelte, für diese Gruppe von Kindern im Alltag für Entspannung und ruhige Momente zu sorgen.

«Motzzeit» mit den Kindern vereinbaren

Lerncoach Cornelia Freuler empfiehlt, die Konflikte mit diesen Kindern zu reduzieren, eine sogenannte «Motzzeit» mit ihnen zu vereinbaren und dem Kind nur dann zu helfen, wenn es die Hilfe annimmt. «Diese Kinder kommen einer Aufforderung eher nach, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt gestellt ist, die Aufforderung für das gewünschte Verhalten beschreibt und kurz, klar und konsequent daherkommt», stellt Cornelia Freuler fest. Sie empfiehlt eine Kontrolle und warnt vor dem Einlassen auf Machtkämpfe.

Pausen während den Hausaufgaben können für das Kind mit einem Timer sichtbar gemacht werden und sollten unbedingt eingeschaltet werden, bevor das Kind zappelig ist, zu gähnen beginnt, unkonzentriert ist und viele Fehler macht, oder bevor es aus dem Fenster schaut und zu quengeln beginnt. Sie dauern je nach Alter zwischen 15 und 30 Minuten.

Bewegung ist entscheidend für den Lernprozess

Bewegung ist für die Gruppe von Kindern wichtig und sie lernen auch stehend oder gehend, Wanderdiktate sind für sie eine ideale Form. Sie begrüssen das Abfragen des Einmaleins beim Hüpfen, Lesen und Balancieren gleichzeitig und lernen auf dem Hometrainer. Besonders sind auch die Lernorte am Boden, im Bett oder in der Badewanne.

Die Kooperation mit der Schule gelingt dann, wenn alle begreifen, dass ADHS für alle schwierig ist. Die Referentin warnt vor gegenseitigen Vorwürfen und fordert offenes Ansprechen der Probleme und Definieren konkreter Ziele. Man dürfe nicht ausser Acht lassen, dass Kinder mit ADHS auch positive Eigenschaften hätten. Sie verfügten über hohe Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer bei selbst gewählten Tätigkeiten und über ein ausgeprägtes visuelles Vorstellungsvermögen.

Zudem seien sie kreativ, fantasievoll und hilfsbereit. Die Referentin empfiehlt: «Versuchen sie nicht, alles auf einmal zu erreichen, sondern konzentrieren sie sich auf einzelne Schwerpunkte.»