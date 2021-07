Lengwil Die «Verkörperung des Ekkharthofs» verabschiedet sich: Jürg Bregenzer hört nach vier Jahrzehnten auf Jürg Bregenzer hat 40 Jahre lang am Ekkharthof in Lengwil gewirkt und ihn zu dem gemacht, was er heute ist: eine Institution voller Menschlichkeit. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Ekkharthof-Vereins wurde er gebührend verabschiedet.

Jürg Bregenzer, Leiter des Ekkharthofs, erhält zum Abschied von Vereinspräsident Walter Hugentobler einen Blumenstrauss. Bild: Donato Caspari

Die Unzulänglichkeit unserer Sprache mache es schwierig, das alles, was Jürg Bregenzer in vier Jahrzehnten auf dem Ekkharthof geschaffen habe, in Worte zu fassen, sagt Vereinspräsident Walter Hugentobler an der offiziellen Verabschiedung bei der Mitgliederversammlung des Ekkharthof-Vereins.

Lexika könnten von A bis Z wie Anthroposoph bis Zimmermann, gefüllt werden. Der heute 65-jährige Bregenzer startete seine Karriere in der anthroposophisch ausgerichteten Institution für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung als Werklehrer im Heilpädagogischen Zentrum. Insgesamt 22 Jahre wirkte er als Schul- und Heimleiter, 21 Jahre als Kirchenorganist, 15 Jahre als Klassenlehrer sowie 8 Jahre als Vorsitzender der Institutionsleitung.

Die Gesellschaft herholen

Als seine grösste Errungenschaft sieht Bregenzer die Öffnung und Etablierung des Ekkharthofs. Witzigerweise legte der Architekt Rex Raab ziemlich genau vor 50 Jahren den Grundstein für die Einrichtung. Damals sollten die dort lebenden Menschen geschützt sein vor der Gesellschaft.

Der in den vergangenen Jahren entstandene Neubau setzt den Schlussstein für Bregenzers Bemühungen, die Institution nach Aussen zu öffnen. Denn schon vor dem Umbau – dessen gesamte Ausrichtung auf Transparenz und Ausblick setzt – zogen und ziehen Highlights wie der Setzlingsmarkt im Frühjahr, der Adventsmarkt oder Kulturveranstaltungen, der Bioladen mit Produkten aus eigener Herstellung und selbst Angebote wie Babyschwimmen die Menschen an.

Die Cantina, das Gastrogebäude, des Ekkharthofs. Bild: Andrea Stalder

(21. Oktober 2020)

Der sechsfache Vater sagt, dass er am Ekkharthof «knütteldick auf Menschlichkeit» getrimmt wurde. Neben Tüchtigkeit und Intellekt seien es die Gefühle, die die Menschen auszeichneten.

«In sozialen Einrichtungen leben und arbeiten viele Menschen, die gerade in diesem Qualitätsbereich überdurchschnittlich hoch begabt sind.»

Dies mache den besonderen «Spirit» hier aus. Mit unzähligen Aufgaben, die eigentlich nicht zu seinem Kerngeschäft als Institutionsleiter zählten, habe Jürg Bregenzer nachhaltig und prägend gewirkt, schliesst Hugentobler seine Laudatio.

«Für viele von uns bist du die Verkörperung des Ekkharthofs.»

Der Allrounder Bregenzer konsumiert Musik und Poesie nicht nur als Mittel, Lebenszusammenhänge besser zu verstehen, sondern produziert diese auch. Von seinen Wegbegleitern verabschiedete er sich mit einer musikalischen Interpretation am Klavier.

Jürg Bregenzer, der altgediente Leiter des Ekkharthofs, spielt bei seiner Verabschiedung Klavier. Bild: Donato Caspari

Mit Mut in die Zukunft

Um seine Nachfolge zu klären, wurde eine Findungskommission eingesetzt. «Das war das spannendste Auswahlverfahren, das ich je erlebt habe», gibt Hugentobler zu, der nach den ersten Monaten bereits überzeugt ist, dass mit Stanko Gobac die «allerbestmögliche Wahl» getroffen wurde.

Wie schon sein Vorgänger den Ekkharthof als einen ganz besonderen Ort beschrieb, war es auch für den 42-jährigen, der unter anderem Prorektor an der Kantonsschule Kreuzlingen war und mit dem Deutsch- und Französischstudium, das er in Zürich und Lausanne absolvierte, seinem tiefen Interesse für Sprache und Kommunikation nachging, die Atmosphäre, die ihn sofort packte. Hier herrsche nicht nur ein Miteinander, sondern auch ein Füreinander. Als Symbol für dieses Füreinander brachte Gobac eine Ausgabe von «Der kleine Prinz» in einfacher Sprache mit.

Der neue Leiter des Ekkharthofs Stanko Gobac. Bild: Donato Caspari

Gobac ist sich bewusst, in grosse Fussstapfen zu treten.

«Vor den 40 Jahren meines Vorgängers habe ich Demut. Aber in Demut steckt auch Mut.»

Selbst wenn der Bau fertig sei, gebe es noch viel zu tun in Sachen Nachhaltigkeit, aber auch Öffnung: «Solange wir nicht alle gleich sind, ist niemand von uns gleich.»