Leitbild Kreuzlingen arbeitet an der «Stadt für alle» Derzeit erarbeitet die Stadt ein neues Leitbild. Die Bürger haben Gelegenheit zur Mitwirkung.

Neue Ortseingangstafeln sind in Kreuzlingen auch geplant. Bild: PD

(red) Seit Jahren engagiert sich die Stadt Kreuzlingen für eine aktive Gestaltung des Zusammenlebens zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Aktuell wird das Leitbild «Stadt für alle» erarbeitet, wobei die Beteiligung der Bevölkerung während des Prozesses im Mittelpunkt steht, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

360 Personen beteiligten sich an einer Umfrage

Das Departement Gesellschaft der Stadtverwaltung führte im Februar gemeinsam mit Vertretern der Kommission für Migration und Integration (MIR), der Schule Kreuzlingen, der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG), des Gemeinderats, der Quartiervereine und der fachlichen Begleitung des Soziologen Dr. Simon Burtscher, eine Bevölkerungsumfrage durch. An der Umfrage haben 360 Personen teilgenommen und sich zu Themen des Zusammenlebens in den Quartieren, des Engagements in Vereinen und zum Integrationsverständnis geäussert. In einem nächsten Schritt sind alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen, sich am Bürger-Forum «Stadt für alle» zu beteiligen. Ziel des Forums ist es die Vielfalt der Bevölkerung erfahrbar zu machen und ihre Erfahrungen für die zukünftige Entwicklung zu nutzen. Dazu werden unterschiedliche Workshops zu wichtigen Zukunftsfragen für das Zusammenleben in Kreuzlingen angeboten.

Anmelden fürs Bürger-Forum

Das Bürger-Forum «Stadt für alle» findet am 10. Juni von 16.00 bis 19.00 Uhr im Dreispitz Sport- und Kulturzentrum an der Pestalozzistrasse 17 in Kreuzlingen statt. Anschliessend wird den Teilnehmern ein Apéro offeriert.