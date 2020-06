Leise rieseln die Linsen: Lebensmittel werden in Weinfelden jetzt in Gläser gefüllt und nicht in Plastik eingepackt Ab Ende Juni gibt es im Weinfelder Biosfair-Laden eine Unverpackt-Ecke, um Verpackungsmaterial zu sparen.

Linsen selber in Glasbehälter abfüllen: Das ist ab dem 20. Juni im Biosfair möglich. (Bild: Donato Caspari)

Seit zwei Jahren schwebt Barbara Anderegg diese Idee schon vor. Jetzt ist sie Tatsache geworden: Seit Anfang Juni steht im hinteren Teil des Bio- und Fairtrade-Ladens Biosfair in Weinfelden ein Gestell mit Glasbehältern, um Lebensmittel unverpackt zu beziehen.

Der Trend ist nicht neu, in der Region ist es jedoch der erste Laden, der ein solches Angebot einführt. Der Vorstand des Biosfair hat damit auf ein wachsendes Kundenbedürfnis reagiert, wie Ursula Wiersma erzählt. Nebst Barbara Anderegg gehören auch Tanja Balschun und Jonas Portmann zu den Initianten der Unverpackt-Ecke. Anderegg sagt:

«Wir kennen uns privat und haben schon öfter darüber diskutiert, dass es eigentlich notwendig ist, so ein Angebot zu realisieren.»

Ursula Wiersma und Barbara Anderegg (Bild: Donato Caspari)

Mit dem eigenen Laden – die Ursprungsidee der Initianten – wollte es nicht klappen. Mit dem Biosfair haben sie aber einen Partner gefunden, der mit ihnen Nägel mit Köpfen macht. «Ich finde, es ist ein wirklich guter Kompromiss, der hoffentlich für alle stimmt», sagt Anderegg. Ursula Wiersma nickt.

Recycling ist nur für das Gewissen

Der Hintergrund dieses Trends ist, so abfallarm als möglich zu leben. «Ich habe meinen kompletten Haushalt umgestellt, um so wenig Abfall als möglich zu generieren», sagt die 32-Jährige. Recyceln alleine genüge nicht, im Gegenteil: «Es beruhigt das Gewissen, wenn ich weiss, dass ich die PET-Flasche recyceln kann. Die Frage ist: was passiert danach?»

Schliesslich, so Anderegg, lande auch der Schweizer Plastik und Abfall im Ausland und schlimmstenfalls auch im Meer. Dem will sie entgegenwirken – und zwar mit den Glasbins der Unverpackt-Ecke. «Es ist ein Anfang», sagt Ursula Wiersma. Platz gebe es, um das Angebot auch auszubauen.

«Als ich 1987 mein erstes Biolädeli eröffnete, war vieles noch unkomplizierter und Lebensmittel wie Milch konnte unverpackt aus der Dause gekauft werden.»

In den vergangenen Jahren seien die Qualitätsvorschriften für die Lebensmittel höher geworden und die Anzahl Plastikverpackungen gestiegen. «Heute gibt es kaum Verpackungsalternativen», sagt Wiersma. Sie hofft, dass sich dies wieder ändere. Für Barbara Anderegg ist aber klar:

Nicht nur die Grossverteiler, sondern jeder Einzelne kann etwas gegen den Klimawandel und die Verschmutzung der Erde tun.

Die «Unverpackt-Abteilung» (Bild: Donato Caspari)

Ihren Anteil will sie unter anderem mit unverpackten Lebensmitteln leisten. Die Lebensmittel zum selber Abfüllen sind bio und aus der Region. «Mit Ausnahme der Kichererbsen und des Basmatireises», ergänzt Wiersma. «Da wir die Produkte in grösseren Mengen bestellen können, ist das Angebot auch leicht günstiger im Verkauf», sagt Ursula Wiersma. Mit dem Verkauf der Produkte soll es am 20. Juni losgehen. «Eigentlich wollten wir Ende März starten, aber die Coronapandemie hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht.»