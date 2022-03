Leichtathletik WM-Premiere für Andri Oberholzer: Der Thurgauer Mehrkämpfer misst sich ganz unverhofft mit den Besten Der Thurgauer Leichtathlet Andri Oberholzer bestreitet am Freitag und Samstag in Belgrad seinen ersten internationalen Titelkampf bei der Elite. Dass er in Form ist, hat der 25-Jährige erst jüngst bewiesen.

An der Hallen-WM in der serbischen Hauptstadt tritt Andri Oberholzer (hier an der Schweizer Hallenmeisterschaft) ohne Druck an. Bild: Jörg Oegerli

Geht es um den Schweizer Mehrkampf, fällt bei den Männern ein Name: Simon Ehammer. Der Appenzeller, erst 22, wird mit der Perspektive verbunden, die Welt der multitalentierten Leichtathleten zu erobern. Mit Position zwei in der Meldeliste für die Hallen-WM am Wochenende in Belgrad weckt er Hoffnungen. Doch Ehammer wird die Schweiz im Siebenkampf nicht allein vertreten. Auch der Thurgauer Andri Oberholzer hat sich die Qualifikation erarbeitet – und das in einem Feld von nur zwölf Athleten. Oberholzer ist als Nummer zehn gesetzt.

Dem 25-Jährigen aus Hefenhofen ist die Freude ins Gesicht geschrieben. Von «Meilenstein» und einem «Riesenschritt» spricht er. Noch immer kann Oberholzer kaum glauben, zu diesem Kreis zu gehören. Er sagt:

«Mir schien die Vorgabe für die WM unglaublich hoch.»

Und dieses Traumziel zu realisieren, habe er keineswegs erwartet. Zwar verbesserte er seine letztjährige Bestmarke im Hallen-Siebenkampf von 5940 Punkten in diesem Winter auf 6014 Punkte und verteidigte damit seinen nationalen Meistertitel. Der formidable Wert indes lieferte ihm keine Garantie. Erst als er offiziell erfuhr, dass er zu den zwölf besten Athleten zählt, wandelte sich die Hoffnung in Gewissheit und Vorfreude.

Basler Fasnacht veranlasste ihn zum Umzug

Und Oberholzer ist zu einem zusätzlichen Energieschub gekommen. In der kompetitiven Trainingsgruppe um Nationaltrainer Nicola Gentsch in Basel, mit den ebenfalls ambitionierten Finley Gaio und Matthias Steinmann, arbeitete der Thurgauer gezielt in Richtung seiner internationalen Premiere. An den Schweizer Hallen-Meisterschaften sah er mit Hochsprung-Silber seine ansteigende Formkurve bestätigt. Weiter baute er im Training Optimismus auf. «Ich bin hier mit so viel Freude dabei», sagt er und streicht die «kreativen Ansätze» hervor oder die «intensiven Krafteinheiten, die mich zwei Tage unbrauchbar machen». Die Folge:

«Die Trainings passieren einfach und hinterlassen tolle Gefühle.»

Im Hinblick auf die Hallen-WM hat Andri Oberholzer mit Trainer Gentsch nochmals spezifische Akzente gesetzt. Auch verliess der Ostschweizer vorübergehend seine Wohnung im Stadtzentrum von Basel und zog in die Wohnung einer Kollegin in einem Aussenquartier, während sie in den Ferien weilte. Der Grund: die Fasnacht. «Guter Schlaf ist mir wichtig», sagt er.

WM-Premiere ist primär ein Genuss

Der Hallen-WM-Siebenkampf reizt Oberholzer enorm. Er sieht das Aufeinandertreffen der Weltbesten vor allem aber «als Genuss, bei dem ich versuchen werde, die 6000- Punkte-Marke erneut zu übertreffen». Dass er zusammen mit Ehammer die Schweiz in diesem erlesenen Feld vertreten darf, bereitet ihm zusätzlichen Ansporn. Schon jetzt aber richtet sich Oberholzers Blick auch in Richtung Sommer und den Zehnkampf. Dabei begleitet ihn ein Merksatz seines langjährigen Förderers im Thurgau, Werner Dietrich:

«Ein richtiger Zehnkämpfer bist du erst, wenn du die 8000 Punkte übertroffen hast.»

Oberholzer, der noch immer grosse Stücke auf Dietrich hält, steht mit 7827 Punkten zu Buche – seit 2019 und der Zeit vor seinen schweren Verletzungen.