Lars Schneider platzt wegen der Gemeinde Uttwil der Kragen

Gemeindepräsident Stephan Good widerspricht der Darstellung von Lars Schneider. Es stimme nicht, dass die Gemeinde eng in die Entwicklung der Bauprojekte einbezogen gewesen sei. «Wir waren nie wirklich im Boot.» Es sei auch nicht richtig, dass sie Schneider gezwungen hätten, das neue Baureglement anzuwenden. «Als wir im Gespräch mit ihm waren, stand es noch gar nicht zur Diskussion. Ich kann die Anschuldigung nicht nachvollziehen.» Richtig sei, dass sie im Falle eines aussergewöhnlich guten Projektes in Aussicht gestellt hätten, die Grenzen etwas weiter zu stecken als normal. Deshalb hätten sie auch auf einen Gestaltungsplan gedrängt, wofür Schneider aber nicht zu haben gewesen sei. Dem Gemeinderat sei es wichtig, dass an dieser für das Ortsbild zentralen Stelle «etwas Passendes» hinkomme. Genau deshalb habe die Behörde schliesslich im Rahmen der Ortsplanung die Planungszone erlassen wie an zwei anderen Orten in der Gemeinde auch. Und zwar im konkreten Fall, bevor das zweite Projekt eingereicht worden sei, betont Good. «Es geht uns nicht darum, Herrn Schneider Knüppel zwischen die Beine zu werfen oder eine bestimmte Erschliessungsvariante durchzudrücken.» Die Situation sei kompliziert, die Gemeinde sei aber an einer Lösung interessiert und habe das Schneider gegenüber wiederholt kommuniziert. Es könne aber nicht sein, dass sie alles einfach durchwinken würden, nur damit es vorwärts gehe. «Wir stehen in der Verantwortung.» (mso)