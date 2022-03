Langrickenbach Nur noch sechs Gottesdienstbesucher: Kirchgemeinde strebt Fusion an An der Versammlung der Evangelischen Kirchgemeinde Langrickenbach-Birwinken haben die Stimmberechtigten die Rechnung und das Budget 2022 genehmigt.

Die evangelische Kirche Langrickenbach muss saniert werden. Bild: PD/Dietrich Michael Weidmann

Von einer lebendigen Glaubensgemeinschaft scheint die Evangelische Kirchgemeinde Langrickenbach-Birwinken weit entfernt. Sechs bis acht Gläubige kommen jeweils am Sonntag zum Gottesdienst. «So können wir nicht weitermachen», sagt ein Kirchbürger an der Versammlung am Dienstagabend. Eine Fusion mit einer anderen Kirchgemeinde sei anzustreben.

Die grosse Mehrheit der 38 anwesenden Stimmberechtigten heisst den Antrag von Ruth Flury gut: Die Kirchenvorsteherschaft muss die Grundlagen zu den Vor- und Nachteilen einer Fusion erarbeiten, damit die Stimmberechtigten in der nächsten oder an einer ausserordentlichen Versammlung darüber befinden können.

Finanziell gut unterwegs

Diskussionslos und einstimmig genehmigt die Versammlung die Rechnung 2021 und das Budget 2022. Die Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 131’705 Franken, 120’000 Franken besser als erwartet. Zu diesem guten Ergebnis hatten unter anderem höhere Steuereinnahmen und Minderausgaben bei den Veranstaltungen beigetragen.

Im Budget 2022 rechnet die Kirchenvorsteherschaft mit einem Ertragsüberschuss von rund 74’000 Franken, dies trotz Steuerfussreduktion von 32 auf 29 Prozent. Bei den Steuereinnahmen sei man weiter optimistisch, sagt Rechnungsführerin Verena Lohri. Zudem wird Pfarrer Walter Oberkirchner, der im Dezember 2021 die Pfarramtsstellvertretung übernommen hat, nicht zu einem Pensum von 80, sondern nur 50 Prozent angestellt. «Für diese Kirchgemeinde reicht dieses Pensum auch völlig aus», sagt der 72-jährige Pfarrer aus Dussnang.

Die Versammlung erteilt der Vorsteherschaft die Kompetenz zur Anstellung von Walter Oberkircher bis Ende 2023 und die Schaffung einer Sekretariatsstelle von 10 bis 20 Prozent.

Kirche muss saniert werden

In der Kirche Langrickenbach bröckelt der Stuck von der Decke. Die Vorsteherschaft strebt eine Gesamtsanierung an und die Versammlung hat das Kreditbegehren über 30’000 Franken für die Planungs- und Ausschreibungsarbeiten einstimmig genehmigt.