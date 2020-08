Landverkauf nur mit Vorbehalt: Evangelisch Kreuzlingen will vom Alterszentrum die Kosten für das Grundbuchamt bezahlt wissen Auch mit der neuen alten Präsidentin gibt sich die Evangelische Kirchgemeinde diskussionsfreudig. Zu einem kleinen Landgeschäft und bei der Auflösung einer Vorfinanzierung gab es Anträge.

Die Skulptur gehört dem Alterszentrum, steht aber heute noch auf dem Boden, welcher der Kirchgemeinde gehört. Nun soll die Liegenschaftsgrenze bereinigt werden. (Bild: Urs Brüschweiler)

Die Stühle waren fein säuberlich mit Abstand aufgestellt, aber viele blieben leer. Nur 48 Stimmberechtigte fanden am Dienstag den Weg ins Evangelische Kirchgemeindehaus. Die Rechnungsversammlung hätte eigentlich im März stattfinden sollen, wurde aber in den August verschoben.

So kam es, dass die bei den Wahlen erneuerte Vorsteherschaft mit Präsidentin Susanne Dschulnigg am Ruder sass und die Traktandenliste ihrer Vorgänger abzuarbeiten hatte. Erschwerend kam hinzu, dass Kirchenpflegerin Marianne Pfändler derzeit in Quarantäne ist und die Abnahme der Rechnung nur per Computer mitverfolgen konnte. Allerdings gab es zum positiven Abschluss keine Fragen und der Rechnungsführerin wurde gar applaudiert.

Nach dem ungewohnt harmonischen Einstieg folgten aber dann doch noch Diskussionen. Traktandiert war die Auflösung der Vorfinanzierung für die Sanierung des Kirchgemeindehauses. Rund 400'000 Franken sind noch in der Kasse reserviert für das Projekt, das jedoch 2019 an der Urne bachab geschickt worden war.

Die alte und die neue Behörde

Da in der Botschaft dazu gar kein Antrag formuliert worden war und die neue Kirchenvorsteherschaft das Thema noch nicht diskutiert hatte, meldete sich Pascale Wallroth zu Wort. Sie gehörte bis vor dem Wechsel noch zur Vorsteherschaft und sagte, die alte Behörde hätte den Betrag dem Erneuerungsfond zuweisen wollen.

Und Walter Studer, neues Mitglied der Vorsteherschaft, blieb sich auch in der neuen Funktion treu und stellte einen Rückweisungsantrag. «Wir sollten nicht aus der Hüfte schiessen, wenn es um eine halbe Million geht.» Mit 24 Ja- zu 16 Nein-Stimmen folgte ihm eine Mehrheit. Die Vorsteherschaft wird nun über die Auflösung der Vorfinanzierung beraten, einen sauberen Antrag formulieren und das Geschäft noch einmal bringen.

Kirche soll nicht auf Kosten des Alterszentrums viel Geld verdienen

Eifrig diskutiert hat die Kirchgemeinde auch ein Landgeschäft im Zusammenhang mit dem Neubau des Alterszentrums. Mit dem Abtausch und den Dienstbarkeiten habe man die Chance, die Zuständigkeiten klar zu regeln, sagte Michael Scheuss. Der Quadratmeterpreis von 200 Franken für die netto 215 Quadratmeter, welche die Kirchgemeinde verkauft, erschien Einzelnen zu tief. Es setzte sich aber die Haltung durch, dass die Kirchgemeinde nicht auf Kosten des Alterszentrums viel Geld verdienen sollte. Walter Studer stellte aber den Antrag, dass dieses dafür die anfallenden Kosten übernehmen müsse. Mittels Rückkommens­antrag wurde dem Geschäft dann unter diesem Vorbehalt zugestimmt.