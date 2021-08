Landschlacht Gegen 77-jährigen Russ und Staub: Restauratorin Doris Warger nimmt sich der Kapelle St.Leonhard an Die Kapelle St.Leonhard in Landschlacht wird aktuell restauriert. In erster Linie werden die Wände gereinigt und zwei Risse geflickt. Das ist auch nötig, denn die letzte Restaurierung erfolgte 1944.

Restauratorin Doris Warger spricht mit Otto Braun, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Altnau-Güttingen-Münsterlingen, und der Mesmerin Trudy Leuch über die Wandmalereien in der Kapelle St.Leonhard in Landschlacht. Bild: Reto Martin

Den Stein ins Rollen gebracht hat Trudy Leuch. Seit 46 Jahren ist sie bereits Mesmerin in der Kapelle St.Leonhard in Landschlacht. «Sie kennt jeden Winkel», sagt Otto Braun, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Altnau-Güttingen-Münsterlingen. So sind auch ihr die beiden Risse in den Mauern aufgefallen. An manchen Stellen hatte sie auch leichten Schimmelbefall festgestellt.

Die Kapelle St.Leonhard in Landschlacht. Bild: Reto Martin

Diesen Problemen hat sich Doris Warger angenommen. Seit dem 9. Juli geht die Restauratorin mit ihrem Team bereits in der kleinen Kapelle, die aus dem 12. Jahrhundert stammt, ein und aus. Von einer Restaurierung würde sie allerdings nicht sprechen. Sie hätten eine Trockenreinigung durchgeführt und die Risse geflickt. Bezüglich Letzteren sagt Warger:

«Sie sind wahrscheinlich durch Veränderungen des Terrains, beispielsweise Absenkungen, entstanden. Eine Gefährdung haben sie nicht dargestellt.»

Doris Warger, Restauratorin. Bild: Reto Martin

Nun sind sie wieder verschlossen – damit der Putz nicht heraus bröckle. Letzterer müsse «guet z'wäg» sein, denn er bildet die Grundlage für die beinahe flächendeckenden Wandmalereien in der Kapelle.

Ausgesparte Rechtecke machen den Unterschied deutlich

Nach der Reinigung sind sie wieder heller und farbiger. Mit Hilfe von Latexschwämmen hätten sie in Handarbeit zu zweit oder dritt den Russ und Staub von den Wänden abgetragen. Kleine ausgesparte Rechtecke veranschaulichen, wie es vorher aussah.

Das dunklere Rechteck zeigt den Zustand der Wand vor der Trockenreinigung. Bild: Reto Martin

«Düster und etwas schmuddelig», sagt Warger. Kein Wunder: Seit der letzten Restaurierung im Jahr 1944 habe es keine Trockenreinigung mehr gegeben.

«Früher hat man für die Trockenreinigung übrigens den weichen Teil des Brots verwendet.»

Zurück zu den Wandmalereien: Sie stammen aus dem Jahr 1432 und zeigen unter anderem Szenen der Legende des heiligen Leonhard. Ob ihnen kommt Warger ins Schwärmen: «Es ist aussergewöhnlich, wie plastisch beispielsweise einige der Gesichter dargestellt sind.» Manche Details seien von sehr grosser Qualität. Zudem hätten sie bei ihrer Arbeit entdeckt, dass bei der Darstellung der Kreuzigung für die Heiligenscheine Blattgold verwendet worden sei. «Das war bisher nicht bekannt.»

Wandmalereien in der Kapelle St.Leonhard: Die Gesichter der Figuren sind sehr plastisch dargestellt. Bild: Reto Martin

So bestünde ihre Arbeit nicht nur aus der blossen Reinigung, sondern auch die Dokumentation spiele eine wichtige Rolle. Diese stelle zusammen mit den gemachten Fotos letzten Endes auch ein Zeitdokument dar.

Arbeiten kosten 50'000 Franken

Kirchgemeindepräsident Otto Braun kennt die Kapelle St.Leonhard, die gerne als Hochzeitskapelle genutzt wird, schon seit er ein Bub war. Vor 50 oder 55 Jahren sei er hier schon Ministrant gewesen und habe die Glocke geläutet. Dennoch:

«Mir ist erst dank der Arbeiten, die jetzt gemacht werden, bewusst geworden, was wir hier für einen Schatz haben.»

Otto Braun, Präsident der Katholischen Kirchgemeinde Altnau-Güttingen-Münsterlingen. Bild: Reto Martin

Entsprechend sei es auch die Pflicht der katholischen Kirchgemeinde, die Kapelle zu erhalten. Dabei gelte es stets, das richtige Mass zwischen dem Notwendigen und dem finanziell Möglichen zu finden. 50'000 Franken würden die aktuellen Arbeiten kosten. Im vergangenen Jahr sei die Kirchgemeinde von einem verstorbenen Kirchbürger in seinem Testament berücksichtigt worden. Er wollte, dass das Geld für den Erhalt der Kapelle St.Leonhard eingesetzt wird.