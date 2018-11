Landschaftsbilder im Alten Hallenbad in Romanshorn Der 79-jährige Maler Walter Giger stellt seine Bilder in Mayers Altem Hallenbad aus. Die realistischen Bilder zeigen Szenerien am Lauf der Thur. Markus Bösch

Walter Giger bei der Vernissage in Maryers Altem Hallenbad. (Bild: Markus Bösch)

Der November steht ganz im Zeichen der Natur und der Thur, zumindest in Mayers Altem Hallenbad an der Kastaudenstrasse 11. Walter Giger aus Felben-Wellhausen stellt seine Bilder aus. Der 79-jährige Maler zeigt unter dem Motto «Quelle des Lebens» detailgetreue, realistische und farbenfrohe Bilder entlang dem Lauf der Thur. Robert Haller aus Altstätten lobt Giger in seiner Laudatio: «Mit der Malerei kann Giger seiner Leidenschaft frönen und seine Träume im Bild ausdrücken.» So sei er mithin zum Landschaftsmaler des Thurgaus geworden.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage vom jugendlichen Duo Sarian. Samuel Aeschbacher aus Warth-Weiningen und Florian Iseli aus Islikon begleiteten das abendliche Stelldichein im alten Hallenbad mit ihrem virtuosen Spiel auf ihren Hackbrettern.