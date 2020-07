Landi Mittelthurgau errichtet in Sulgen eine Tankstelle mit Shop Dieser Tage wurde der riesige Treibstofftank in die dafür vorgesehene Baugrube gehievt. Die Agrola-Tankstelle soll Ende 2020 eröffnet werden.

Ein Kran platziert den Tank an die richtige Stelle. Bild: Monika Wick (Sulgen, 30. Juni 2020)

In rund einem halben Jahr wird die Landi Mittelthurgau am Kreisel an der Hauptverkehrsachse Weinfelden-Amriswil eine Agrola-Tankstelle mit insgesamt sechs Zapfsäulen und einem Shop eröffnen. Kürzlich wurde mit dem stählernen Treibstofftank das eigentliche Herzstück der neuen Tankstelle angeliefert.

Präzisionsarbeit auf der Baustelle

Nachdem die Bonaduzer Firma Arno Stiefenhofer AG den 27 Tonnen schweren Stahltank mit einem Fassungsvermögen von 120'000 Litern angeliefert hatte, wurde er mit Hilfe eines Krans und unter den prüfenden Blicken etlicher Zaungäste in die vorbereitete Baugrube gehievt.

Zuvor war der riesige Tank noch einmal gründlich auf etwaige Transportschäden untersucht worden. Für die Dauer der Arbeiten musste der Verkehrsfluss speziell geregelt werden.